Dziś przypada ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W czasach izolacji to właśnie książka może być dla nas źródłem pocieszenia. "Wejście do świata literatury - to wejście do lepszego świata, w którym wiele pięknego może nas spotkać i warto tam zajrzeć" - przekonuje Anna Król autorka książek, szefowa centum literackiego Big Book i współzałożycielka fundacji "Kultura nie boli".

Internet okazał się wielką siłą i to on w ubiegłym wzmocnił sprzedaż książek. Z punktu widzenia naszej małej księgarni ubiegły rok to był szczyt sprzedażowy. Szukaliśmy po prostu oparcia w tych niestabilnych czasach i czegoś, co pomoże nam przetrwać. I okazało się, że mogą to być książki - mówi w RMF FM Anna Król. Nadal wiele osób, które do nas przychodzą, mówi, że ma więcej czasu, bo zmienił się ich tryb i styl pracy, więcej czasu spędzają w domu i niekoniecznie wybierają łatwiejszą rozrywkę jak filmowe platformy. Te osoby sięgają po książki i bardziej uważnie obserwują rynek nowości - mówi Anna Król. Zwraca też uwagę na organizację wydarzeń literackich online.

W maju nakładem wydawnictwa Znak ukaże się książka Anny Król "Kamienny sufit". Skrócona historia polskiego feminizmu w sercu Tatr. To 11 portretów niesamowitych kobiet, którym historia nie dała do tej pory szansy i które miały nad sobą ten tytułowy kamienny sufit - mówi nam autorka.

Zainspirowana wyczynami pierwszych taterniczek, wyrusza ich śladem. Powtarza niełatwe przejścia pionierek - Wandy Herse, Ireny Pawlewskiej, Heleny Dłuskiej, sióstr Skotnicówien. Wspina się na Mnicha, Zamarłą Turnię, pokonuje Orlą Perć. Ze śladów archiwalnych, wspomnień i rozmów tworzy portrety zapomnianych, nietuzinkowych postaci, których historie dotąd nie zostały opowiedziane. Nie wszystkie potoczyły się szczęśliwie, ale wszystkie - wbrew schematom.