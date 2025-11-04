Polska produkcja "Druga Furioza" znalazła się w prestiżowym zestawieniu najlepszych filmów akcji ostatnich tygodni przygotowanym przez dziennikarza "The New York Times". Krytyk docenił nie tylko dynamiczną fabułę, ale przede wszystkim wybitną kreację Mateusza Damięckiego, porównując jego rolę do kultowych postaci kina światowego.

fot. ROBERT PALKA/Netflix

"Druga Furioza" została wyróżniona przez amerykańskiego krytyka filmowego wśród najlepszych premier akcji dostępnych na Netfliksie.

Mateusz Damięcki otrzymał szczególne uznanie za swoją rolę, którą porównano do legendarnych bohaterów kina gangsterskiego.

W zestawieniu znalazły się również produkcje z Korei, Japonii oraz Hollywood, jednak polski film wyraźnie się wyróżnił na tle międzynarodowej konkurencji.

Polska "Druga Furioza" wśród najlepszych filmów akcji według "The New York Times"

Polski film "Druga Furioza" w reżyserii Cypriana T. Olenckiego zdobywa coraz większe uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Najnowszym dowodem na międzynarodowy sukces jest obecność tej produkcji w zestawieniu najlepszych filmów akcji ostatnich tygodni, przygotowanym przez Roberta Danielsa, dziennikarza "The New York Times". Krytyk skupił się na tytułach, które wyróżniają się dynamiczną fabułą oraz wyrazistymi bohaterami, a polska produkcja znalazła się wśród takich hitów jak koreański thriller "Mantis" czy amerykańska "Nowokaina".

Mateusz Damięcki zachwyca krytyków

Szczególne uznanie w recenzji zdobył Mateusz Damięcki, odtwórca głównej roli w "Drugiej Furiozie". Krytyk porównał jego postać do bohatera kultowego "Człowieka z blizną", podkreślając, że Damięcki doskonale oddaje walkę o przetrwanie, przeplataną głębokim żalem. Aktor prezentuje postawę "zdobądź bogactwo lub zgiń próbując", co nadaje jego kreacji wyjątkowej autentyczności i emocjonalnej głębi. Według Danielsa, to właśnie gra Damięckiego sprawia, że polska produkcja wyróżnia się na tle innych filmów akcji dostępnych obecnie na Netfliksie.

Międzynarodowa konkurencja i miejsce polskiego filmu

W zestawieniu znalazły się również inne głośne tytuły, które przyciągnęły uwagę krytyka. Koreański thriller "Mantis", dostępny na Netfliksie od 26 września, opowiada o tajnym stowarzyszeniu płatnych zabójców pogrążających się w chaosie. Wśród wyróżnionych filmów pojawiła się także "Nowokaina" z Jackiem Quaidem oraz japoński "Bunt". Daniels poleca również "She Rides Shotgun" z Taronem Egertonem, choć ten kryminał nie jest jeszcze dostępny w polskich serwisach streamingowych.

Wszystkie filmy ujęte w zestawieniu łączy intensywność akcji oraz obecność wyrazistych, zapadających w pamięć bohaterów. Jednak to właśnie "Druga Furioza" została wskazana jako produkcja, która potrafi dorównać, a nawet przewyższyć niektóre zagraniczne tytuły pod względem emocji i realizmu. Krytyk zwrócił uwagę na globtroterski klimat filmu oraz podkręcony poziom przemocy, który sprawia, że widzowie nie mogą oderwać wzroku od ekranu.

Sukces polskiego filmu na arenie międzynarodowej

Obecność "Drugiej Furiozy" w prestiżowym zestawieniu "The New York Times" to kolejny dowód na rosnącą pozycję polskiego kina akcji na świecie. Film cieszy się popularnością nie tylko w Polsce, ale także w krajach sąsiednich, gdzie zdobywa coraz większą liczbę widzów. Docenienie przez amerykańskiego krytyka może otworzyć przed polskimi twórcami nowe możliwości i zachęcić zagranicznych widzów do sięgnięcia po rodzime produkcje.