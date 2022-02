"Alcarras" w reżyserii Carli Simon otrzymał w środę podczas 72. Berlinale Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu. Poznaliśmy również laureatów Srebrnych Niedźwiedzi.

"Alcarras" Carli Simon laureatem Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu / Clemens Bilan / PAP/EPA

Film Carli Simon "Alcarras" okazał się lepszy m.in. od "Petra von Kant" François Ozona, "A E I O U - A Quick Alphabet of Love" Nicolette Krebitz, "Call Jane" Phyllis Nagy, "Rimini" Ulricha Seidla, "The Line" Ursuli Meier oraz "One Year, One Night" Isaki Lacuesty.

Wcześniej Srebrnego Niedźwiedzia - Wielka Nagrodę Jury otrzymał "The Novelist's Film" Honga Sangsoo.

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: hinduski reżyser, scenarzysta i producent M. Night Shyamalan (przewodniczący), brazylijski reżyser i scenarzysta Karim Aïnouz, niemiecka reżyserka i scenarzystka Anne Zohra Berrached, tunezyjsko-francuski producent filmowy Saïd Ben Saïd, zimbabweńska pisarka i scenarzystka Tsitsi Dangarembga, japoński reżyser i scenarzysta Ryûsuke Hamaguchi oraz duńska aktorka Connie Nielsen.

Srebrne Niedźwiedzie

Meltem Kaptan otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę pierwszoplanową. Statuetkę zapewniła jej kreacja w "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush".

Claire Denis została doceniona Srebrnym Niedźwiedziem za najlepszą reżyserię. Statuetkę otrzymała za film "Both Sides of the Blade".

Wcześniej przyznano m.in. nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową. Otrzymała ją Laura Basuki za kreację w "Nanie".

Srebrnego Niedźwiedzia za wybitne osiągnięcie artystyczne odebrał Rithy Panh za "Everything Will Be Ok".

Statuetka za najlepszy scenariusz trafiła do Laili Stieler za "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush".

72. Berlinale potrwa do niedzieli. Od czwartku odbywać się będą seanse powtórkowe.