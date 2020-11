Po eksplozji butli z gazem w domu jednorodzinnym w Łukowicach Brzeskich, koło Opola, w gruzowisku znaleziono 86-latkę. Kobieta po przebadaniu trafiła pod opiekę rodziny.

86-latka wyciągnięta spod gruzów domu w Łukowicach Brzeskich / Gorąca Linia RMF FM

Do wybuchu w domu jednorodzinnym w Łukowicach Brzeskich koło Opola doszło dziś rano. Z budynku sam wydostał się 50- letni mężczyzna.

Strażacy w gruzach znaleźli 86-latkę. Kobiecie nic się nie stało. Jest już pod opieką rodziny.

Budynek został poważnie uszkodzony i nie nadaje się do zamieszkania. Wszystko wskazuje na to, że doszło do eksplozji butli z gazem. Okoliczności wypadku bada policja.