We Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunalskiego w woj. łódzkim zawalił się dom jednorodzinny. Spod gruzów udało się wydobyć kobietę, która miała niewielkie obrażenia. Wieczorem znaleziono ciało jej matki - niestety, kobieta już nie żyła. Pod zwałami gruzu nadal uwięziony jest mężczyzna, udało się jednak nawiązać z nim kontakt. W akcji ratunkowej bierze udział około 100 strażaków. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia był wybuch gazu. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Mateusz Chłystun, na posesji znajdował się punkt dystrybucji butli z gazem.

Strażacy poszukują w gruzach domu małżeństwa / Grzegorz Michałowski / PAP

Strażacy zgłoszenie o zawaleniu się domu jednorodzinnego przy ul. Zdrowie we Włodzimierzowie w gminie Sulejów (powiat piotrkowski) otrzymali o godz. 14:13. Jak wyjaśnił oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak, był to dwukondygnacyjny budynek z lekką konstrukcją dachową i żelbetowymi stropami. Uległ on całkowitemu zniszczeniu.

Rzecznik przekazał, że na miejsce zadysponowano dziesięć zastępów strażaków, grupę poszukiwawczo-ratowniczą oraz ciężki sprzęt, w tym dwie koparki.





Cały czas trwa akcja ratunkowa, w której łącznie bierze udział około 100 strażaków zarówno z państwowych, jak i ochotniczych jednostek. Na samym gruzowisku pracuje zaś ponad 40 ratowników, również ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej - powiedział mediom Pawlak.

Wozy straży pożarnej przed domem jednorodzinnym we Włodzimierzowie / Grzegorz Michałowski / PAP

Prawdopodobną przyczyną zawalenia się parterowego domu był wybuch butli z gazem. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Mateusz Chłystun, butli mogło być więcej ponieważ na posesji znajdował się punkt ich dystrybucji.

Według wstępnych ustaleń dom był ogrzewany za pomogą instalacji gazowej zasilanej butlami z gazem propan-butan. Obecnie nie ma zagrożenia wybuchem.

Jak później dowiedział się nasz reporter, ok. godz. 16 strażakom udało się wydobyć spod gruzów jedną osobę. Kobieta jest przytomna, doznała urazu nogi po zakleszczeniu się w gruzach budynku. Ranną zajęli się ratownicy z pogotowia. Obrażenia okazały się lekkie. Kobieta trafiła do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim.

W pobliżu miejsca eksplozji słychać piły motorowe i odgłosy przerzucanego gruzu. By wesprzeć akcję, do Włodzimierzowa przyjechali strażacy z Poznania z psami ratowniczymi. Zwierzęta wskazały wieczorem miejsce, w którym znaleziono przysypaną gruzem kobietę.

Możemy potwierdzić, że wydobyliśmy ciało około 50-letniej kobiety przebywającej w tym budynku w czasie eksplozji. Lekarz stwierdził jej zgon. Znajdowała się ona na jednym z pięter domu - poinformował obecny na miejscu oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Dodał, że jeden z psów poszukiwawczych potwierdził przebywanie pod gruzami żywej osoby. To poszukiwany mężczyzna, mąż zmarłej kobiety



Z wywiadu przeprowadzonego z rodziną i minimalnego kontaktu z mężczyzną strażacy ustalili rejon, w którym się znajduje. Obecnie wszystkie nasze działania skupiają się na szybkim dotarciu do niego. Mężczyzna przebywał najprawdopodobniej w piwnicy, nad którą znajdowały się dwa stropy. Dlatego w tym momencie nie możemy powiedzieć, czy uda się go uratować, ale wszystkie nasze działania prowadzone są w tym kierunku - poinformował Pawlak.



Ratownicy wiedzą już, jak dotrzeć do mężczyzny. To jednak żmudny proces, zwały gruzu trzeba przerzucać ręcznie, by nie dopuścić do ewentualnego osunięcia i przygniecenia uwięzionego. Wybuch w budynku był na tyle silny, że szkło z jego okien przeleciało przez całe podwórze i znalazło się na pobliskiej ulicy.



Nie wiadomo, jak długo może jeszcze potrwać akcja.