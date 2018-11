Mieszkańcy Bierunia na Śląsku informują nas na Gorącą Linię RMF FM o silnym podziemnym wstrząsie. "Leżałem sobie w łóżku, oglądałem wiadomości. Nagle telewizor się poruszał, naczynia zadzwoniły w meblościance" - powiedział nam jeden ze słuchaczy - pan Bogusław.

Kopalnia Piast w Bieruniu (zdj. arch.) / Archiwum RMF FM

Według rzecznika Polskiej Grupy Górniczej - Tomasza Głogowskiego - do wstrząsu doszło w kopalni Piast na poziomie 650 metrów. Nie było tam prowadzone wydobycie. Nie było też konieczności wycofania załogi. Służby techniczne sprawdzają, co się dokładnie stało.



Wczoraj doszło do wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła. Zginał górnik, a dwóch zostało rannych.



Tąpnięcie było odczuwalne szczególnie na terenie Mysłowic, Bierunia, Lędzin i Tychów.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

(mn)