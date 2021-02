Dziesięć pojazdów, w tym sześć ciężarówek i autobus, zderzyło się w poniedziałek na drodze A6 między węzłami Podjuchy i Klucz. Informacje podał szczeciński oddział GDDKiA. Pierwsze doniesienia mówiły o siedmiu autach.

Dębno (woj. zachodniopomorskie) trasa krajowa numer 23. Poniedziałkowe zderzenie ciężarówki z autem osobowym / Lech Muszyński / PAP

W zdarzeniu brało udział 6 samochodów ciężarowych, 3 samochody osobowe i 1 autobus - powiedział dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA.



Trzy ciężarówki przewróciły się, dwie wypadły z jezdni.



Autobusem podróżowało 27 osób. Cztery osoby zostały przebadane na miejscu przez ratowników. Żadna z nich nie wymagała przewiezienia do szpitala.

W poniedziałek - przez cały dzień - w wielu miejscach Polski panowały na drogach fatalne warunki. Niestety, podobnie zapowiada się też wtorek.



W poniedziałek w ciągu trzech godzin - do godz. 16 - najwięcej śniegu spadło w Toruniu około 5 cm - poinformował IMiGW.



W Pile, Warszawie, Włodawie i Kozienicach - średnio - w ciągu trzech godzin spadły 3 cm białego puchu.



Na obszarze województwa podkarpackiego i małopolskiego do wtorku będą się natomiast utrzymywać opady marznącego deszczu lub mżawki.



W ciągu najbliższych godzin największego natężenia opadów IMGW spodziewa się w pasie od woj. zachodniopomorskiego, przez woj. pomorskie, Warmię i Mazury, północne Mazowsze po część Lubelszczyzny i Podkarpacia.



IMiGW z uwagi na prognozowany spadek temperatury miejscami do -18 st. C na obszarze województwa dolnośląskiego, i do -16 st. C na obszarze województwa opolskiego, wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia o silnym mrozie. Będą one obowiązywać od godz. 21 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek.







