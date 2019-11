Kościół w 6-tysięcznej miejscowości Tonnay-Charente w departamencie Charente-Maritime w zachodniej Francji został zbezczeszczony. Informację przekazał biskup La Rochelle i Saintes.

Tabernakulum zostało połamane, a hostia oraz monstrancja zostały skradzione - poinformował w poniedziałek biskup La Rochelle i Saintes, Georges Colomb. Posągi zostały rozbite, krzyż Chrystusa został obalony i odwrócony, figura św. Józefa niosącego Dzieciątko Jezus została ścięta. Jest to obrazą dla katolików - podkreśla Colomb.



Kościół w Tonnay-Charente został zbezczeszczony celowo. Nie chodzi o zwykłe włamanie czy kradzież - informują lokalni przedstawiciele kościoła katolickiego.



Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 18, na kilka minut przed przybyciem wiernych do kościoła - powiedział agencji AFP burmistrz miasta Eric Authiat. Lokalne władze we wtorek złożyły prośbę do konserwatora zabytków o renowację kościoła.



Kościół do czasu zakończenia śledztwa został zamknięty, a zaplanowane msze i pogrzeby przeniesione do kościołów sąsiedniego miasta Lussant. Dochodzenie w sprawie zbezczeszczania kościoła w Charente-Maritime prowadzi policja w miejscowości Rochefort.

