Liverpool będzie gospodarzem 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Choć tegoroczną edycję wygrała ukraińska grupa Kalush Orchestra, finał przyszłorocznej Eurowizji został przeniesiony do północnej Anglii z powodu trwającej w Ukrainie rosyjskiej inwazji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O nowym gospodarzu przyszłorocznej edycji Eurowizji zdecydowało losowanie, które odbyło się na żywo w telewizji BBC. Liverpool konkurował ze szkockim Glasgow. Konkurs odbędzie się w maju w mieszczącej do 11 tys. widzów M&S Bank Arena.

Choć wieloletnia tradycja nakazuje, by zwycięski kraj gościł następną edycję Eurowizji, to Europejska Unia Nadawców (EBU) ze względów bezpieczeństwa zdecydowała o przeniesieniu przyszłorocznego konkursu do Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy w 2022 roku zajęli drugie miejsce.

Ostatni raz Eurowizja odbyła się na Wyspach Brytyjskich w 1998 roku. EBU poinformowała, że Ukraina automatycznie zakwalifikuje się do wielkiego finału konkursu.

Zdecydowało głosowanie widzów

Ukraińska grupa Kalush Orchestra wygrała w Turynie 66. Konkurs Piosenki Eurowizji, zdobywając łącznie 631 punktów. Drugie miejsce zajął Sam Ryder z Wielkiej Brytanii, wykonawca piosenki "Space Man". Trzecia była reprezentantka Hiszpanii Chanel. Krystian Ochman z piosenką "River" zajął 12. miejsce.

O sukcesie ukraińskiego zespołu zdecydowało głosowanie widzów, w którym otrzymał rekordową liczbę ponad 430 punktów, a tym samym z czwartego miejsca po głosowaniach krajowych jury, wszedł na szczyt.

Ze sceny zaapelowali o pomoc dla obrońców Mariupola

Kalush Orchestra to zespół z Kijowa, założony przez rapera Ołeha Psiuka, multiinstrumentalistę Ihora Didenczuka i DJ-a MC Kilimmena w 2019 roku. Pierwotnie nazywał się Kalush, ale w 2021 roku został poszerzony o Tymofija Muzyczuka oraz Witalija Dużyka. Wtedy też przyjęto obecną nazwę.

Psiuk napisał piosenkę "Stefania", dedykując ją swojej matce. Po wybuchu wojny piosenka ta nabrała sugestywnej, symbolicznej wymowy, jako dedykowana wszystkim ukraińskim matkom. Jeszcze przed rozpoczęciem konkursu w stolicy Piemontu byli wskazywani jako niemal pewni zwycięzcy.

To zwycięstwo jest dla wszystkich Ukraińców. Sława Ukrainie! - powiedział Ołeh Psiuk na scenie w turyńskim Pala Olimpico.

Wcześniej po wykonaniu piosenki w trakcie finału muzycy apelowali: "Prosimy, pomóżcie Ukrainie i Mariupolowi, pomóżcie Azowstalowi". To było odniesienie do obrońców, walczących z Rosjanami w tamtejszym zakładzie metalurgicznym.

