Starsze małżeństwo ze Szwajcarii znalazło na ulicy kopertę o wyjątkowo cennej zawartości. Było w niej bowiem 20 tys. franków. Znalazcy koperty okazali się uczciwymi osobami – odszukali właściciela i zwrócili gotówkę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W szwajcarskiej gminie Martigny starszy mężczyzna wypłacił z bankomatu 20 tys. franków (ok. 95 tys. zł) i włożył je do koperty. Następnie poszedł do samochodu, zaparkowanego niedaleko banku. Wtedy zgubił kopertę.

Brak pieniędzy mężczyzna zauważył dopiero w domu. Stwierdził, że pieniądze ktoś mu skradł. Natychmiast skontaktował się z policją.

Jak się okazało, kopertę znalazło starsze małżeństwo. Kiedy zajrzeli do środka i zobaczyli duży plik bankotów - postanowili odszukać właściciela.

Z tym nie było większych problemów. W kopercie był bowiem wyciąg z konta oraz dane kontaktowe właściciela - informuje lokalna policja.

Małżeństwo natychmiast udało się do domu pechowca, aby zwrócić mu jego pieniądze.

Mężczyzna, w dowód wdzięczności, wręczył parze 500 franków.

"Piękna historia obywatelskiej uczciwości. Warto się nią podzielić w Adwent" - napisali policjanci w komunikacie prasowym.