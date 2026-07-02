RMF24

W nocy ze środy na czwartek Rosja dokonała zmasowanego ataku na stolicę Ukrainy. Władzie Kijowa poinformowały o bezpośrednich trafieniach w budynki mieszkalne. „Zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów” – powiedział po nocnym ataku szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha i zaapelował do Zachodu o natychmiastowe decyzje dotyczące obrony powietrznej.

Kijów, tętniąca życiem stolica Ukrainy, w środku nocy zamienił się w pole bitwy. Mieszkańców obudziły wybuchy, syreny alarmowe i dramatyczne komunikaty. Rosyjskie rakiety i drony uderzyły w samo serce miasta, niszcząc budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną. Zginęło co najmniej 13 osób, ale liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć – ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska.

Nie opóźniajcie decyzji dotyczących obrony powietrznej dla Ukrainy! To nasz główny apel do partnerów po nocy grozy, jaką przeżył Kijów – napisał szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Rosyjski terror wymierzony w cywilów

Według ministra Rosja świadomie atakuje ludność cywilną, kobiety i dzieci.

Zbrodniarz wojenny Putin potrafi prowadzić jedynie podłą i terrorystyczną wojnę przeciwko ludności cywilnej, kobietom i dzieciom. Ponieważ w wojnie przeciwko Siłom Obrony Ukrainy nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów – podkreślił Sybiha.

Ataki na Kijów to nie tylko tragedia dla mieszkańców, ale także poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Minister zaznaczył, że o każdym przypadku rosyjskich zbrodni wojennych informowani są partnerzy Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe.

Apel o natychmiastową pomoc. „Potrzebujemy działań, nie słów!”

W obliczu kolejnych ataków Ukraina domaga się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej.

Domagamy się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Nie tylko słów potępienia, lecz konkretnych działań, które powstrzymają rosyjski terror. Decyzje dotyczące przekazania Ukrainie systemów obrony powietrznej i pocisków są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu presji sankcyjnej na Rosję są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy, w tym pomocy dla sektora energetycznego, są potrzebne teraz, a nie później! – zaapelował Sybiha.

Moralność i prawo po stronie Ukrainy

Minister Sybiha stanowczo odrzucił wszelkie próby usprawiedliwiania rosyjskich ataków na cywilów. Według niego usprawiedliwianie rosyjskich zbrodni przeciwko Ukraińcom twierdzeniem, iż Moskwa działa w odpowiedzi na ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, jest niemoralne.