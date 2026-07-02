RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Nocny atak Rosji. „Zbrodniarz Putin prowadzi podłą wojnę przeciwko ludności cywilnej”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (08:43)

W nocy ze środy na czwartek Rosja dokonała zmasowanego ataku na stolicę Ukrainy. Władzie Kijowa poinformowały o bezpośrednich trafieniach w budynki mieszkalne. „Zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów” – powiedział po nocnym ataku szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha i zaapelował do Zachodu o natychmiastowe decyzje dotyczące obrony powietrznej.

Nocny atak Rosji. „Zbrodniarz Putin prowadzi podłą wojnę przeciwko ludności cywilnej”
Fot. HANDOUT/AFP/East News /AFP/East News
  • W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Kijów, trafiając w budynki mieszkalne.
  • Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha potępił ataki jako zbrodnie wojenne wymierzone w ludność cywilną i zaapelował do Zachodu o natychmiastowe dostarczenie systemów obrony powietrznej.
  • Sybiha podkreślił, że Ukraina działa w obronie własnej zgodnie z prawem międzynarodowym.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Kijów, tętniąca życiem stolica Ukrainy, w środku nocy zamienił się w pole bitwy. Mieszkańców obudziły wybuchy, syreny alarmowe i dramatyczne komunikaty. Rosyjskie rakiety i drony uderzyły w samo serce miasta, niszcząc budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną. Zginęło co najmniej 13 osób, ale liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć – ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska.

Nie opóźniajcie decyzji dotyczących obrony powietrznej dla Ukrainy! To nasz główny apel do partnerów po nocy grozy, jaką przeżył Kijów – napisał szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Rosyjski terror wymierzony w cywilów

Według ministra Rosja świadomie atakuje ludność cywilną, kobiety i dzieci

Zbrodniarz wojenny Putin potrafi prowadzić jedynie podłą i terrorystyczną wojnę przeciwko ludności cywilnej, kobietom i dzieciom. Ponieważ w wojnie przeciwko Siłom Obrony Ukrainy nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów – podkreślił Sybiha.

 

Ataki na Kijów to nie tylko tragedia dla mieszkańców, ale także poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Minister zaznaczył, że o każdym przypadku rosyjskich zbrodni wojennych informowani są partnerzy Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe.

Apel o natychmiastową pomoc. „Potrzebujemy działań, nie słów!”

W obliczu kolejnych ataków Ukraina domaga się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. 

Domagamy się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Nie tylko słów potępienia, lecz konkretnych działań, które powstrzymają rosyjski terror. Decyzje dotyczące przekazania Ukrainie systemów obrony powietrznej i pocisków są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu presji sankcyjnej na Rosję są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy, w tym pomocy dla sektora energetycznego, są potrzebne teraz, a nie później! – zaapelował Sybiha.

Moralność i prawo po stronie Ukrainy

 

Minister Sybiha stanowczo odrzucił wszelkie próby usprawiedliwiania rosyjskich ataków na cywilów. Według niego usprawiedliwianie rosyjskich zbrodni przeciwko Ukraińcom twierdzeniem, iż Moskwa działa w odpowiedzi na ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, jest niemoralne.

W tej wojnie jest agresor i jest państwo broniące się zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Rosja nie ma żadnego prawa do przeprowadzania ataków na Ukrainę, natomiast Ukraina ma pełne prawo odpowiadać, bronić się przed agresorem i uderzać we wszystkie legalne cele wojskowe na terytorium Rosji – oświadczył Sybiha.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Rosja Władimir Putin wojna w Ukrainie Andrij Sybiha

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: