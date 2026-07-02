RMF24

W nocy ze środy na czwartek rosyjskie siły przeprowadziły jeden z najbardziej intensywnych ataków rakietowych i dronowych na ukraińską stolicę od miesięcy. Władze miasta informują o licznych eksplozjach, pożarach i rannych cywilach. W ogniu stanął wielopiętrowy hotel w samym sercu miasta. W związku z sytuacją Polska prewencyjnie poderwała myśliwce.

Mer Kijowa, Witalij Kliczko, przekazał na w mediach społecznościowych dramatyczne informacje: płonie dach hotelu przy Bulwarze Szewczenki, a w jednym z dziewięciopiętrowych budynków mieszkalnych ogień odciął mieszkańcom wyższych pięter drogę ucieczki. W płomieniach stanął także wieżowiec mieszkalny. Według najnowszych danych co najmniej pięć osób zostało rannych – wśród nich ratownicy medyczni, którzy próbowali nieść pomoc poszkodowanym.

Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych widać rozległe pożary, zniszczone budynki i ludzi w panice uciekających do schronów. Dźwięki eksplozji rozbrzmiewały w całym mieście, a mieszkańcy relacjonowali, że noc spędzili w metrze lub piwnicach.

Atak na wielu frontach – Rosyjskie drony nad Ukrainą

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że rosyjskie drony nie ograniczyły się tylko do Kijowa. Bezzałogowce zmierzały także z obwodu chersońskiego w kierunku Mikołajowa, z południa na Krzywy Róg, ze wschodu na Połtawę, z północy na Charków, przez obwody sumski i czernihowski w stronę obwodu kijowskiego oraz z obwodu kirowohradzkiego w kierunku Czerkas.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, przebywający w Irlandii, natychmiast po otrzymaniu informacji o ataku podjął decyzję o powrocie do kraju. W swoim oświadczeniu ostrzegł, że Rosja przygotowuje kolejne zmasowane uderzenia i zaapelował do społeczności międzynarodowej o wsparcie.

Polska reaguje – myśliwce w powietrzu, obrona przeciwlotnicza w gotowości

W związku z eskalacją działań wojennych za naszą wschodnią granicą, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP podjęło natychmiastowe działania prewencyjne. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, polskie myśliwce rozpoczęły operowanie w przestrzeni powietrznej, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan pełnej gotowości.

Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśliło, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji na ewentualne zagrożenia.

Myśliwce powróciły do baz około godziny 4:30. "Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" – ogłosiło Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie.