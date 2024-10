Nieobojętna na los zwierząt

Dziennik "NYT" przytacza historię, która wydarzyła się w Hickory Hill, posiadłości Kennedych w Wirginii.

Ethel Kennedy zauważyła padającego z głodu konia przywiązanego nieopodal jej domu. Zabrała go do Hickory Hill, ale wycieńczony koń zmarł po pięciu dniach. Jego właściciel pozwał ją do sądu i zażądał 30 tys. dol. za padłe zwierzę. W sądzie Ethel powiedziała, że zagłodzony koń był "najsmutniejszym widokiem w jej życiu". Sprawę oddalono, gdy specjaliści stanęli podczas rozprawy po jej stronie.

Dwóch synów również zmarło tragicznie

Jej najstarsza córka Kathleen Kennedy Townsend była zastępcą gubernatora Marylandu.

Najstarszy syn Joseph P. Kennedy II był przez cztery kadencje kongresmenem z Massachusetts, tak jak później wnuk Ethel, Joe Kennedy III. Dwóch jej synów zmarło tragicznie w wieku 28 i 39 lat.

Jako pani w podeszłym wieku nawiązała "nieoczekiwaną przyjaźń" z supergwiazdą pop Taylor Swift, której piosenka “Starlight" jest inspirowana pierwszym spotkaniem Ethel i Bobby'ego Kennedy'ego w 1945 roku; mieli wtedy 17 i 20 lat.