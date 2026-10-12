„Zdrada Ukrainy i Europy”, „najlepszy pomocnik Putina”. Nie zostawiają suchej nitki na Trumpie

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Donald Trump zdradził Ukrainę i Europę – tak komentatorzy niemieckich mediów oceniają zawarte przez prezydenta USA porozumienie z Rosją w sprawie oleju napędowego i wezwania do ustąpienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zdaniem komentatorów postępowanie Trumpa jest „żenujące”.

„Ukraina przeszkadza Trumpowi w robieniu interesów w Rosji”

Niemiecka prasa ostro krytykuje porozumienie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiej ropy naftowej do Ameryki i zawieszenia przez Waszyngton sankcji przeciwko Rosji.

Według „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Trump jest „najlepszym pomocnikiem Putina”. Nikolas Busse podkreślił, że prezydent USA „nigdy nie widział w wojnie w Ukrainie kwestii o znaczeniu strategicznym”.

„Ukraina, a szczególnie Zełenski przeszkadzają Trumpowi w robieniu interesów w Rosji, a teraz w dodatku wpływają negatywnie na jego szanse w wyborach połówkowych” – tłumaczy komentator.

Zdaniem „FAZ” władze w Kijowie powinny zastanowić się, czy nie za bardzo stawiają na pomoc ze strony Trumpa. „Prawdziwymi sojusznikami Ukrainy są Europejczycy” – uważa komentator. Dodaje równocześnie, że Europa powinna zastanowić się, czy odmowa rozmów z Rosją jest mądrą strategią. „Połowa świata rozmawia z Moskwą, tylko Europejczycy nie rozmawiają” – czytamy w „FAZ”.

„Dzwonią do Kijowa, dzwonią do wszystkich w Europie”. Ukraina bez amerykańskiej broni i danych wywiadu? Administracja Donalda Trumpa grozi, że wstrzyma dostawy broni i wymianę danych wywiadowczych, jeśli Ukraina nie powstrzyma ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną - podał w niedzielę brytyjski dziennik „The Financial Times”. Przedstawiciele…

Urodzinowy prezent od Trumpa dla Putina

„Der Tagesspiegel” nazywa Trumpa „człowiekiem Moskwy”. „Dla władcy Kremla były to wspaniałe urodziny. Najpierw wpadł do niego kumpel Gerhard Schroeder, były kanclerz Niemiec, i tulił się przy kominku w Moskwie do ściganego listem gończym domniemanego zbrodniarza wojennego. A kilka dni później prezydent USA Donald Trump dał Putinowi jeszcze cenniejszy prezent i uwolnił go w piątek od amerykańskich sankcji gospodarczych, aby w sobotę zażądać dymisji ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego” – pisze Maxi Beigang.

Sposób, w jaki prezydent USA podlizuje się Putinowi, jest żenujący – ocenił komentator. Wysoką cenę za porozumienie z Rosją zapłaci Ukraina, która zrozumiała, że Stany Zjednoczone nie są zainteresowane jej losem. Zdaniem komentatora to, że w kilka godzin po porozumieniu z Moskwą, Trump domaga się zakończenia ataków i ustąpienia ukraińskiego prezydenta, pokazuje wyraźnie, po czyjej stronie stoi – „po stronie Rosji”.

Trump ogłasza rozejm energetyczny, chwilę później Rosja uderza w elektrownię EC-5 w Charkowie „Przez cały dzień na niebie widniały rosyjskie Shahedy. Teraz też są. I niestety, doszło do ataków bombami lotniczymi, były ataki na nasz sektor energetyczny. Właśnie doszło do ataku na elektrownię energetyczną EC-5 w Charkowie” - poinformował…

„Trump traktuje sankcje jak klimatyzator”

Zdaniem „Suddeutsche Zeitung”, Trump widzi w Zełenskim „mąciciela”. Odmawiając kapitulacji przed Rosją, Zełenski „zakłóca stabilność, ponieważ utrudnia polityczne i przede wszystkim biznesowe zbliżenie USA do władcy Kremla”, a w dodatku „pozbawia go upragnionej Pokojowej Nagrody Nobla”. Trump „robi z ofiary sprawcę, a rzeczywistego sprawcę traktuje jak męskiego przyjaciela, na którym można polegać”.

„Donald Trump traktuje sankcje przeciwko Rosji jak klimatyzator, który można ot tak sobie trochę podkręcić lub przykręcić, w zależności od samopoczucia” – pisze autor komentarza Nicolas Richter.



„Żenadą” nazywa komentator fakt, że bombardujący Ukrainę Putin będzie mógł sprzedawać Ameryce ropę naftową i będzie kasował gotówkę na prowadzenie wojny.

Zdaniem Richtera porozumienie z Trumpem ma dla Putina przede wszystkim wartość polityczną, ponieważ doprowadzi do sporów na Zachodzie. „Niezgoda (na Zachodzie) to uczta dla Putina” – pisze komentator „SZ”.

60 dni bez walki i będą wybory. Zełenski odpowiada na przytyki Trumpa Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się w niedzielę do krytycznych komentarzy kierowanych pod jego adresem przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca sugerował, że Ukraińcy powinni wybrać nowego prezydenta. Dla Zełenskiego…

„Podwójne zwycięstwo Putina”

O „podwójnym zwycięstwie Putina” pisze „Die Welt”. „Putin odniósł podwójne zwycięstwo: bezpośrednie dodatkowe wpływy do kasy wojennej oraz pośrednio osłabienie systemu sankcji i ukraińskiego stanowiska negocjacyjnego. Kreml nie musiał w dodatku godzić się na żadne kompromisy” – podkreślił dziennik. Dodaje, że Putin prawdopodobnie nie musiał nawet wiążąco obiecywać, że podejmie negocjacje w sprawie zakończenia wojny z Ukrainą.

„Handelsblatt“ nazywa „diesel-pakt“ Trumpa z Putinem „zdradą Ukrainy i Europy”. Zawierając porozumienie z Moskwą, Trump „przekreśla własne sankcje, wzmacnia rosyjski bilans wojenny i zdradza zachodnie wspólnoty wartości” – czytamy w największym niemieckim dzienniku o profilu gospodarczym. Jens Münchrath podkreślił, że aby obniżyć ceny paliwa na stacjach benzynowych, Trump nie zawahał się zawrzeć porozumienia z „neoimperialistą Putinem”, przekreślając w ten sposób nie tylko europejskie, ale i amerykańskie sankcje, a przy okazji dezawuując europejskich sojuszników.