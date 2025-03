Na Morzu Północnym, u północno-wschodniego wybrzeża Anglii, doszło do zderzenia dwóch statków - tankowca i kontenerowca. Na obu wybuchł pożar. Trwa akcja ratownicza. Według brytyjskich mediów ponad 30 osób, część poszkodowanych, zostało uratowanych z obu statków.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zderzenia dwóch statków - tankowca i kontenerowca - doszło w poniedziałek przed godz. 11:00.

Płoną oba statki - przekazała agencja Reutera, powołując się na służby ratownicze.

Według informacji Reutersa jeden ze statków to chemikaliowiec amerykańskiej firmy Crowley należący do grupy Stena. Drugi ze statków to kontenerowiec Solong.

Morska służba ratownicza RNLI powiadomiła o doniesieniach, wskazujących na to, że "wiele osób opuściło statki po kolizji" - poinformował Reuters.

Brytyjskie media informują o ponad 30 osobach wydobytych z obu statków, część z nich została poszkodowana.