Na pokład tankowca u zachodnich wybrzeży Francji, wiązanego z rosyjską flotą cieni, weszli żołnierze francuscy. Wcześniej we Francji wszczęto śledztwo dotyczące tej jednostki znajdującej się na Atlantyku, w rejonie miasta Saint-Nazaire. Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że to „dobrze”, iż Francja prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanego tankowca Boracay. Kreml oświadczył, że nie posiada informacji na temat tego statku.

Na pokład tankowca z rosyjskiej floty cieni weszli francuscy żołnierze / Shutterstock

Prokuratura informowała, że śledztwo jest związane z tym, że załoga tankowca nie przekazała informacji o jego przynależności i nie podporządkowała się poleceniom.

Agencja Reutera, powołując się na dane o ruchu statków, podała w środę, że tankowiec jest śledzony przez francuski okręt wojenny.

Boracay znajduje się na liście sankcyjnej Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej wobec Rosji. Statek został zatrzymany przez estońskie władze na początku roku za żeglugę bez ważnej bandery państwowej. Według danych serwisu MarineTraffic Boracay opuścił rosyjski port Primorsk 20 września. Następnie przepłynął przez Morze Bałtyckie, minął północne wybrzeże Danii, wszedł na Morze Północne i skierował się na zachód przez Kanał La Manche.

Śledzenie tankowca wykazało, że jednostka zbudowana w 2007 roku była monitorowana przez francuski okręt wojenny po minięciu północno-zachodniego krańca Francji. W pewnym momencie tankowiec zmienił kurs i skierował się na wschód w stronę francuskiego wybrzeża.

Kreml oświadczył, że nie posiada informacji na temat tego statku, ale dodał, że wiele państw podejmuje "prowokacyjne działania."

Emmanuel Macron przemawiając w Danii na szczycie przywódców Unii Europejskiej, powiedział, że wspólna ocena jest taka, iż rosyjska "flota cieni" liczy od 600 do 1000 statków.

Tankowce z "floty cieni" zazwyczaj mają nieprzejrzystą własność i ubezpieczenie oraz często mają ponad 20 lat.








