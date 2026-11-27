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Prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydentka Bułgarii Ilijana Jotowa potępili starcia, do których doszło w czwartek wieczorem na stadionie Velodrome w Marsylii między kibicami miejscowego Olympique i Lewskiego Sofia. Francuska prokuratura wszczęła dwa dochodzenia: jedno dotyczy napaści z użyciem niebezpiecznych narzędzi, drugie - wykonywania gestów nazistowskiego pozdrowienia. Sześciu bułgarskich kibiców trafiło do szpitala, rannych zostało w sumie 11 osób.

Zamieszki podczas meczu na stadionie w Marsylii. Fot. GUILLAUME HORCAJUELO

Zamieszki podczas meczu na stadionie w Marsylii. Fot. GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Do starć doszło w czwartek wieczorem przed meczem Olympique Marsylia - Lewski Sofia (1:0) w Lidze Europy.

Zaczęło się od „hajlowania”?

Według francuskiego dziennika sportowego „L'Equipe” najpierw na jednej z bocznych trybun, gdzie znajdowali się kibice bułgarscy, pojawiły się gesty „hajlowania”. Tę informację potwierdza fotoreporter agencji Reutera – relacjonuje, że jeden z przyjezdnych kibiców wykonał gest nazistowskiego pozdrowienia.

Setki fanów Olympique Marsylia (ton na trybunach nadają fani o poglądach lewicowych, antyfaszystowskich) ruszyły wówczas w kierunku Bułgarów i rozpoczęła się bójka.

Z kolei przedstawiciele Lewskiego Sofia twierdzą, że to ich kibice zostali jako pierwsi zaatakowani przez fanów z Marsylii.

Zdjęcia agencji Reutera ze stadionu Stade Vélodrome przedstawiają zamaskowanych i zakrwawionych kibiców, którzy podczas bójki korzystali m.in. z metalowych rur. Na stadionie rzucano też racami i petardami.

Policja w końcu przywróciła spokój i otoczyła ten sektor.

„Obecnie trwa analiza nagrań z monitoringu” – przekazała prokuratura w Marsylii w komunikacie informującym o wszczęciu dochodzeń.

Sześciu bułgarskich kibiców trafiło do szpitala; jeden z nich doznał krwotoku mózgowego oraz pęknięcia czaszki – informuje Reuters.

Dwa dochodzenia prokuratury

Prokuratura w Marsylii wszczęła dwa dochodzenia. Jedno z postępowań dotyczy napaści z użyciem niebezpiecznych narzędzi, której mieli dopuścić się kibice z Marsylii. Drugie - nawoływania do nienawiści (chodzi o „hajlowanie”) ze strony kibiców klubu z Sofii.

Bójki kibiców na stadionie w Marsylii. Fot. JUSTINE MEDDAH / AFP/East News

Paryż i Sofia reagują

Prezydentka Bułgarii Ilijana Jotowa kilka godzin po meczu wezwała do pociągnięcia osób winnych do odpowiedzialności i zapewniła, że Bułgaria jest gotowa zapewnić pomoc osobom rannym.

Bułgarski premier Rumen Radew przekazał, że rozmawiał o wydarzeniach w Marsylii z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Brukseli, gdzie obaj uczestniczyli w szczycie Unii Europejskiej. „Obaj jesteśmy zdania, że w cywilizowanej Europie nie ma miejsca dla agresji i przemocy” - napisał Radew w piątek na swoim profilu na Facebooku.

Pałac Elizejski potwierdził rozmowę obu polityków i przekazał, że Macron „potępił w najostrzejszych słowach akty przemocy wobec kibiców bułgarskich” i że dla takiej przemocy „nie ma miejsca w sporcie”. Macron miał zapewnić też Radewa, że ​​sprawcy nie pozostaną bezkarni.

MSZ Bułgarii wezwało władze francuskie do ustalenia okoliczności wydarzeń i zapowiedziało wysłanie noty dyplomatycznej.

Na piątek zaplanowano protest przed ambasadą Francji w Sofii.

Gorąco podczas meczu w Batumi

W czwartkowy wieczór do groźnego incydentu doszło także podczas innego meczu Ligi Europy między Besiktasem Stambuł a Hapoelem Beer-Szewa. Spotkanie zostało przerwane na 30 minut w związku z interwencją policji na trybunach. Funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego wobec kibiców tureckiej drużyny. Ci mieli stwarzać zagrożenie i wnieść transparent z palestyńską flagą. Spotkanie rozgrywane było w Batumi w Gruzji ze względów bezpieczeństwa. Więcej o tym przeczytasz w artykule poniżej: