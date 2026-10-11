Trump ogłasza rozejm energetyczny, chwilę później Rosja uderza w elektrownię EC-5 w Charkowie

RMF24

„Przez cały dzień na niebie widniały rosyjskie Shahedy. Teraz też są. I niestety, doszło do ataków bombami lotniczymi, były ataki na nasz sektor energetyczny. Właśnie doszło do ataku na elektrownię energetyczną EC-5 w Charkowie” - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, co podała Ukraińska Prawda. Kilkadziesiąt minut wcześniej prezydent USA Donald Trump napisał, że Ukraina i Rosja miały zgodzić się na - jak to określił - „rozejm energetyczny”.

W ciągu tego tygodnia Rosjanie przeprowadzili ponad 200 ataków na obiekty wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej w Ukrainie. Kolejnych 17 ataków w tym samym tygodniu dotyczyło ukraińskich obiektów gazowych i naftowych. Tylko w tym tygodniu Rosjanie zabili ponad 150 Ukraińców, a ponad 700 zostało rannych. Wielu z nich to cywile.

„Ważne jest, aby stało się to częścią rzeczywistości”

Dziś po południu prezydent USA Donald Trump we wpisie na swoim serwisie Truth Social przekazał, że Ukraina i Rosja miały zgodzić się na „rozejm energetyczny”, a porozumienie ma obowiązywać natychmiast. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących jego warunków. „Obie strony się zgodziły. Nie łamcie go!” - napisał Trump. To, co opublikował chwilę później prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nie wskazuje jednak, żeby o tym wiedział.

Dziś prezydent Stanów Zjednoczonych wydał oświadczenie o osiągnięciu zawieszenia broni w sektorze energetycznym. To dobra wiadomość dla wszystkich, ważne jest, aby stało się to częścią rzeczywistości. Ukraina popiera wszelkie realne i wiarygodne formy zawieszenia broni i zakończenia wojny. Ukraina jest gotowa nie atakować rosyjskich źródeł energii i liczymy na podobną gotowość Rosji oraz zgodę prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w tej sprawie. Z zadowoleniem przyjmujemy takie porozumienie. Niestety przez cały dzień na niebie widniały rosyjskie Shahedy. Teraz też są. I niestety, doszło do ataków bombami lotniczymi, były ataki na nasz sektor energetyczny. Właśnie doszło do ataku na elektrownię energetyczną EC-5 w Charkowie - powiedział Zełenski w codziennym, wieczornym wideo, które zamieszcza na platformie X.

Jak ważna jest elektrownia EC-5 w Charkowie?

Elektrownia EC-5 w Charkowie to druga pod względem mocy elektrociepłownia w Ukrainie, zlokalizowana w miejscowości Podwirki w rejonie charkowskim. Jest kluczowym elementem infrastruktury krytycznej, który odpowiadał za dostarczanie prądu i ciepła dla około 23 proc. mieszkańców Charkowa i okolicznych rejonów.