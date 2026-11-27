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Narodowy Bank Ukrainy (NBU) poinformował w piątek, że wyemitował srebrną monetę kolekcjonerską „Z pokojem w sercu. Jan Paweł II”. Upamiętnia ona 25. rocznicę historycznej wizyty polskiego papieża w Ukrainie.

„Jego wezwania do pokoju nabierają nowego brzmienia”

Jak podkreślił NBU w komunikacie opublikowanym na Telegramie, przyjazd Jana Pawła II w czerwcu 2001 roku był przełomowym wydarzeniem w życiu duchowym Ukrainy, sprzyjał rozwojowi dialogu międzywyznaniowego oraz umocnieniu więzi między narodami ukraińskim i polskim.

W warunkach walki Ukrainy o wolność i niepodległość jego wezwania do pokoju, solidarności i poszanowania godności ludzkiej nabierają nowego brzmienia – zaznaczono w komunikacie.

Jak wygląda numizmat?

Srebrna moneta o nominale 10 hrywien (około 90 groszy; próba 925, masa czystego srebra wynosi 31,1 g) została wykonana z wykorzystaniem kolorowego druku w nakładzie 3 tys. egzemplarzy.

Broszura informacyjna dot. ukraińskiej monety upamiętniającej św. Jana Pawła II/ źródło: Narodowy Bank Ukrainy / materiały udostępnione

Na awersie przedstawiono stylizowane sylwetki dwóch obejmujących się postaci – jedna z nich trzyma gałązkę oliwną, symbol pokoju. Wokół umieszczono napisy w językach ukraińskim i polskim: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Jak podkreślił NBU, to historyczna formuła pojednania stosowana przez Jana Pawła II.

Rewers zdobi wizerunek św. Jana Pawła II z ręką uniesioną w geście błogosławieństwa na tle zarysu sylwetki gołębia. W górnej części widnieją napisy w dwóch językach: „Karol Józef Wojtyła / św. Jan Paweł II”. Autorem projektu monety jest Wołodymyr Taran, a rzeźbiarzem – Wołodymyr Atamanczuk.

Broszura informacyjna dot. ukraińskiej monety upamiętniającej św. Jana Pawła II/ źródło: Narodowy Bank Ukrainy / materiały udostępnione

„Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo”

Agencja Interfax-Ukraina przypomniała, że w 2023 roku NBU oraz Narodowy Bank Polski wspólnie wyemitowały zestaw dwóch srebrnych monet kolekcjonerskich „Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo”, odnoszący się do solidarności obu narodów po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Monety kolekcjonerskie emitowane przez NBU, podobnie jak monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego, są prawnym środkiem płatniczym, jednak ich emisja ma charakter przede wszystkim upamiętniający i kolekcjonerski. Cena sprzedaży jest znacznie wyższa od nominału i uwzględnia wartość kruszcu, artystyczne wykonanie oraz ograniczony nakład.

Św. Jan Paweł II przebywał w Ukrainie w dniach 23–27 czerwca 2001 roku. Była to pierwsza i jedyna dotychczas wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym państwie. Papież odwiedził wówczas Kijów oraz Lwów, spotykając się z wiernymi obrządków rzymskokatolickiego i greckokatolickiego.