Do groźnego incydentu doszło w piątek we wczesnych godzinach popołudniowych. Jadalnia popularnego wśród turystów schroniska była wówczas pełna ludzi.
Na zewnątrz wyprowadzono wszystkich gości, a rodzina z kilkumiesięcznym dzieckiem została skierowana do części noclegowej obiektu.
Pomieszczenia zostały wywietrzone.
Sytuacja mogła być dużo groźniejsza, np. w przypadku astmy u kogoś z odwiedzających – zaznaczyło kierownictwo schroniska we wpisie na Facebooku.
Pracownicy sprawdzili nagrania z monitoringu, jednak nie udało się na ich podstawie ustalić, kto odpowiada za zdarzenie.
Prowadzący schronisko określili zachowanie sprawcy jako „beznadziejnie nieodpowiedzialne i karygodne”. Podkreślili, że była to pierwsza taka sytuacja w obiekcie. Przeprosili gości.
To sytuacja zupełnie nietuzinkowa. Pojawia się pytanie, po co ktoś to zrobił i czy było to działanie przypadkowe. Jeśli nawet doszło do pomyłki, taka osoba powinna przynajmniej przeprosić i przyznać się do swojego zachowania, tymczasem sprawca uciekł – skomentował incydent Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.