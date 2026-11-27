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W schronisku nad Morskim Okiem w Tatrach ktoś rozpylił gaz, służący najprawdopodobniej do odstraszania niedźwiedzi. Do zdarzenia doszło, gdy jadalnia była pełna gości. Ewakuowano wszystkich turystów, nikomu nic się nie stało.

Turyści przed schroniskiem nad Morskim Okiem w Tatrach. Fot. Grzegorz Momot.

Turyści przed schroniskiem nad Morskim Okiem w Tatrach. Fot. Grzegorz Momot. / PAP

Do groźnego incydentu doszło w piątek we wczesnych godzinach popołudniowych. Jadalnia popularnego wśród turystów schroniska była wówczas pełna ludzi.

Na zewnątrz wyprowadzono wszystkich gości, a rodzina z kilkumiesięcznym dzieckiem została skierowana do części noclegowej obiektu.

Pomieszczenia zostały wywietrzone.

Sytuacja mogła być dużo groźniejsza, np. w przypadku astmy u kogoś z odwiedzających – zaznaczyło kierownictwo schroniska we wpisie na Facebooku.

Pracownicy sprawdzili nagrania z monitoringu, jednak nie udało się na ich podstawie ustalić, kto odpowiada za zdarzenie.

Prowadzący schronisko określili zachowanie sprawcy jako „beznadziejnie nieodpowiedzialne i karygodne”. Podkreślili, że była to pierwsza taka sytuacja w obiekcie. Przeprosili gości.

To sytuacja zupełnie nietuzinkowa. Pojawia się pytanie, po co ktoś to zrobił i czy było to działanie przypadkowe. Jeśli nawet doszło do pomyłki, taka osoba powinna przynajmniej przeprosić i przyznać się do swojego zachowania, tymczasem sprawca uciekł – skomentował incydent Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.