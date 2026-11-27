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W Mościskach na zachodzie Ukrainy odbyła się uroczysta ceremonia pogrzebowa szczątków 115 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz Polski i Ukrainy, duchowieństwo oraz lokalną społeczność.

Dzisiaj tu, w tej świątyni w Mościskach, z jednej strony wypełniamy nakazy boskie, ale też wypełniamy obowiązek ludzki ciążący na państwie polskim. Obowiązkiem państwa polskiego jest godny pochówek jej obrońców. Tych, którzy złożyli swoje życie, broniąc Polski w roku 1939 przed agresją niemiecką i sowiecką – mówił zastępca prezesa IPN Karol Polejowski.

Podkreślił, że w 1939 roku Polski bronili także przedstawiciele ówczesnej mniejszości ukraińskiej.

Wspólnie modlimy się za spokój duszy tych, którzy przecież walczyli o Rzeczpospolitą, która także była domem dla polskich obywateli ukraińskiego pochodzenia. Ponad 100 tysięcy żołnierzy armii polskiej w roku 1939 było z pochodzenia Ukraińcami. Oni także bronili swoich domów, bronili swojej ojczyzny – dodał Polejowski.

Ceremonię rozpoczęła msza w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach. Pogrzeb odbył się na miejscowym cmentarzu rzymskokatolickim, gdzie znajduje się polska kwatera wojenna.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, IPN-ów Polski i Ukrainy, ukraińskiego ministerstwa kultury, polscy dyplomaci, duchowieństwo i mieszkańcy Mościsk.

List od prezydenta

Prezydent Nawrocki w liście, który odczytał Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, podziękował wszystkim, zaangażowanym w upamiętnienie polskich żołnierzy, obrońców Lwowa.

„Oddajemy cześć tym, którzy poświęcili życie za Niepodległą. W 1939 roku Wojsko Polskie, tocząc walkę z Wermachtem, a od 17 września z wkraczającą ze wschodu Armią Czerwoną, dało liczne dowody najwyższego patriotyzmu i męstwa” – napisał prezydent.

Ze strony ukraińskiej w pogrzebach wziął udział prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP) Ołeksandr Ałfiorow i wiceminister kultury Iwan Werbycki.

Dzisiejsza ceremonia ma dla nas szczególne znaczenie. Dziś Lwów znowu jest atakowany; na miasto lecą rosyjskie drony i rakiety, a ukraińscy żołnierze bronią tego miasta. W siłach obrony Ukrainy (…) są żołnierze narodowości polskiej. Państwo i społeczeństwo polskie pomagają Ukrainie walczyć z agresją. Dziękujemy za solidarność i wsparcie – oświadczył Werbycki.

Guziki wojskowe, hełmy i bagnety odnalezione przy szczątkach żołnierzy

Prace w Hołosku Wielkim rozpoczęto 25 sierpnia 2026 r. IPN zrealizował je we współpracy z ukraińskim partnerem – firmą „Ukraińska Pamięć”, przy wsparciu przedstawiciela Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr. Łukasza Szleszkowskiego, a także z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

„Celem działań było podjęcie szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w obronie Lwowa. W trakcie prac odsłonięto obszar o powierzchni ok. 260 mkw., ujawniając trzy rzędy pochówków w sąsiedztwie istniejącego upamiętnienia. Łącznie ekshumowano szczątki 115 żołnierzy Wojska Polskiego, spoczywających w pojedynczych grobach na przestrzeni całej mogiły” – informował we wrześniu IPN.

Według Instytutu, przy szczątkach odnaleziono i zabezpieczono 2,9 tys. przedmiotów, m.in. guziki wojskowe, hełmy, bagnety, a także przedmioty osobiste i dewocjonalia. Prowadzone są poszukiwania rodzin polskich żołnierzy, którzy zostali ekshumowani, aby umożliwić ich identyfikację na podstawie badań DNA.

We wrześniu 1939 r. w okolicach Lwowa toczyły się walki między Wehrmachtem a Wojskiem Polskim, m.in. na terenie Hołoska Wielkiego. Poległych polskich żołnierzy pochowano w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu. W 1958 r. Hołosko Wielkie zostało włączone w granice administracyjne Lwowa.

Na cmentarzu w Mościskach już trzykrotnie odbywały się pochówki polskich żołnierzy poległych w 1939 roku. W 2015 roku pochowano 111 żołnierzy, w 2016 roku – 27. W listopadzie 2025 roku w 34 grobach spoczęły szczątki żołnierzy, ekshumowanych we Lwowie-Zboiskach.