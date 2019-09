Zamiast dwóch sukienek - 25 tys. tabletek ecstasy. Taka była zawartość paczki, którą dostała 58-letnia Austriaczka. Kobieta początkowo nie zorientowała się, że przysłano jej narkotyki warte pół miliona euro. Myślała, że to… dekoracyjne kamyczki.

W paczce było 25 tys. tabletek ecstasy / BORIS ROESSLER / PAP/EPA

58-latka z Austrii zamówiła przez internet dwie sukienki. Gdy przyszła do niej paczka, nadana z Holandii, była przekonana, że to właśnie nowe ubrania.

Kobieta zdziwiła się, gdy zobaczyła w środku pudełka mnóstwo różowych pastylek. Początkowo myślała, że to kamyki dekoracyjne. Jej 59-letni mąż nabrał jednak podejrzeń, że mogą to być tabletki przeznaczone do zupełnie innego celu.

Małżeństwo postanowiło zwrócić paczką na poczcie w Linzu. Pracownicy wezwali policję.

Okazało się, że w przesyłce było blisko 25 tys. tabletek ecstasy. Czarnorynkowa wartość tego narkotyku to pół miliona euro.

Austriacka policja wszczęła śledztwo w sprawie przemytu narkotyków. Funkcjonariusze ustalili na razie, że paczka miała trafić do adresata w Szkocji.

CNN