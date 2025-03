Niespokojnie w tureckim Stambule i Izmirze. Na ulice tych miast wyszli ludzie, by protestować przeciwko zatrzymaniu opozycyjnego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu. Według tureckiej opozycji na demonstracji zgromadziło się ok. 300 tys. osób. Doszło do starć z policją.

Starcia z policją w Stambule / ERDEM SAHIN / PAP/EPA Republikańska Partia Ludowa (CHP), główne ugrupowanie opozycyjne, powiadomiła, że w piątek wieczorem na proteście przed siedzibą władz 16-milionowego Stambułu zebrało się ok. 300 tys. ludzi. Protestujący wyrazili solidarność z zatrzymanym w środę burmistrzem miasta Ekremem Imamoglu, który jest uważany za politycznego rywala prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. W Stambule i w Izmirze na zachodzie Turcji doszło w piątek wieczorem do starć między protestującymi a policją - relacjonują AFP i tureckie media. Według agencji w Stambule policjanci użyli wobec zebranych ludzi gumowych kul. W Izmirze, trzecim co do wielkości mieście Turcji, siły bezpieczeństwa użyły armatek wodnych. Starcia z policją w Stambule / ERDEM SAHIN / PAP/EPA To trzeci z kolei wieczór protestów w związku z zatrzymaniem opozycyjnego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu.



Agencja AP napisała wcześniej, że w czwartek do najbardziej zaciętych starć doszło na politechnice w Ankarze. By rozproszyć tłum demonstrujących, policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Studenci przekazali, że użyto gumowych kul. Władze zaprzeczyły doniesieniom o wykorzystaniu tego rodzaju środka przymusu.



W Stambule, Ankarze i Izmirze obowiązuje zakaz zgromadzeń. Imamoglu i 105 innych osób zatrzymano w środę rano w ramach śledztw dotyczących podejrzeń o korupcję oraz powiązań z organizacją terrorystyczną.