W poszukiwaniu nowych mieszkańców Eisenhüttenstadt, miasto położone na wschodzie Niemiec, blisko granicy z Polską, wprowadza niecodzienną ofertę - dwa tygodnie darmowego zakwaterowania dla potencjalnych nowych mieszkańców. Ten swoisty okres próbny ma się odbyć we wrześniu.

Niemieckie miasto Eisenhüttenstadt kusi darmowym zakwaterowaniem na dwa tygodnie / Shutterstock

Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych przeprowadzką do Eisenhüttenstadt. Uczestnicy będą mieli szansę zamieszkać w umeblowanym mieszkaniu za darmo w dniach od 6 do 20 września, aby na własnej skórze przekonać się, jak wygląda życie w mieście.

Podczas 14-dniowego pobytu uczestnicy projektu będą mogli zgłębić tajniki życia i pracy w Eisenhüttenstadt. By lepiej poznać miasto, będą mieli zorganizowane wycieczki i zwiedzanie np. fabryki. Jako zachętę do zamieszkania lokalne przedsiębiorstwa oferują możliwości odbycia stażu, obserwacji pracy oraz udziału w rozmowach kwalifikacyjnych.

Historia i architektura jako magnesy przyciągające nowych mieszkańców

Eisenhüttenstadt, założone w 1950 roku jako pierwsze w pełni zaplanowane miasto pod rządami socjalistycznego rządu byłych Niemiec Wschodnich, posiada unikalną architekturę.

Miasto, pierwotnie znane jako Stalinstadt, przyciąga uwagę zwiedzających, zafascynowanych socjalistycznym dziedzictwem oraz wpisanych na listę zabytków budynków z tamtego okresu.

Podobnie jak wiele innych miejscowości w byłych Niemczech Wschodnich, Eisenhüttenstadt boryka się ze spadkiem liczby mieszkańców od czasu zjednoczenia Niemiec. Z ponad 50 000 mieszkańców w przeszłości, liczba ta zmalała do około 24 000.

Obecnie Eisenhüttenstadt jest siedzibą największej huty stali we wschodnich Niemczech, która zatrudnia 2 500 osób.

Sąsiednie miasto Guben ostatnio reklamowało się podobną akcją. 16 próbnych najemców otrzymało przydział. Według danych miasta wpłynęło około 100 zgłoszeń. Również w innych miastach ogłaszano już nabór do próbnego zamieszkania, na przykład w Eberswalde, Frankfurcie (Oder) i Görlitz.