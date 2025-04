Kielecki program "Mieszkanie za remont" znów przyciągnął tłumy. Do szóstej edycji wpłynęło już ponad 100 zgłoszeń, a do rozdysponowania jest zaledwie 20 lokali. Mimo ograniczonej puli mieszkań, zainteresowanie nie słabnie - i trudno się dziwić. Możliwość zwolnienia z czynszu na nawet 5 lat to tylko jedna z korzyści.