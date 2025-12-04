W jednym ze szpitali pod Tel Awiwem doszło w tym tygodniu do wyjątkowych narodzin. W ciągu kilku godzin na świat przyszły cztery dzieci trzech braci. Wśród noworodków znalazła się także para bliźniąt – informuje „Bild”.

Trzech braci zostało ojcami tego samego dnia / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W szpitalu pod Tel Awiwem w ciągu kilku godzin trzy szwagierki urodziły czwórkę dzieci, w tym bliźnięta.

Rzeczniczka kliniki potwierdziła, że to wyjątkowe i zaskakujące wydarzenie.

W Izraelu duże rodziny są powszechne, a kraj ma najwyższy wskaźnik urodzeń wśród państw OECD .

W szpitalu Maajanei Hajeschuah pod Tel Awiwem doszło do wydarzenia, które zaskoczyło nawet doświadczony personel. Trzech braci niemal jednocześnie zostało ojcami - ich partnerki urodziły w odstępie zaledwie kilku godzin.

Szczęście i poruszenie w rodzinie

Rzeczniczka szpitala nie kryła emocji, podkreślając, że spotkanie trzech braci na oddziale położniczym było wyjątkowym i wzruszającym momentem.

"Żadna statystyka nie mogła nas przygotować na ten wyjątkowy moment, który sprawił, że wszyscy się zatrzymali, uśmiechnęli i ponownie wzruszyli magią, która dzieje się tutaj każdego dnia" - powiedziała.

Szczęśliwi dziadkowie nie kryją radości z powodu aż czterech nowych wnucząt, które pojawiły się w rodzinie jednego dnia.

Izrael - kraj dużych rodzin

Choć taka sytuacja to prawdziwa sensacja, warto podkreślić, że Izrael od lat przoduje w statystykach dotyczących liczby urodzeń. Na jedną kobietę "przypada" - jak się określa - średnio 2,9 dziecka - to najwyższy wskaźnik wśród wszystkich państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Duże rodziny są więc w Izraelu codziennością, ale cztery narodziny w jednej rodzinie jednego dnia to wydarzenie, które z pewnością zostanie zapamiętane.