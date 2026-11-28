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Co najmniej 21 osób, w tym pięcioro dzieci, zginęło w nalocie sił zbrojnych Mjanmy na dom, gdzie odbywało się wesele – poinformowała w sobotę agencja AFP. Atak przeprowadzono w miejscowości Mobye we wschodniej części kraju. Ponad 40 osób zostało rannych.

Zbombardowany dom, w którym odbywało się wesele (fot. STR)

Zbombardowany dom, w którym odbywało się wesele (fot. STR) / AFP/East News

Pracownik fundacji Nway Oo Yaung Chi, pomagającej osobom przesiedlonym w związku z wojną domową w Mjanmie, potwierdził AFP liczbę 21 zabitych.

Wcześniej agencja, powołując się na świadka akcji ratunkowej, informowała o 17 ofiarach.

Słyszałem odgłos samolotu bardzo blisko, ale nie sądziłem, że zbombardują nasz obszar. Wróciłem do domu i usłyszałem eksplozję. Zobaczyłem gęsty dym w miejscu, gdzie nastąpił nalot – relacjonował.

Agencja AFP zaznaczyła, że na tym etapie nie mogła niezależnie zweryfikować zdjęć ani relacji świadka.

Mobye leży niedaleko granicy Mjanmy z Tajlandią. Miejscowość jest kontrolowana przez armię, ale w okolicznych wsiach działają siły opozycyjne.

Wojna domowa trwa

Do kolejnego tragicznego ataku miało dojść w czwartek w miejscowości Sinbaungwe w regionie Magway. Według agencji Reutera, która powołała się na świadków i opozycyjny Rząd Jedności Narodowej (NUG), w działaniach sił rządowych zginęło tam co najmniej 30 osób.

Celem ataku były szkoła i monaster, gdzie w chwili bombardowania odbywała się ceremonia religijna. Opozycyjny NUG przekazał, że użyto bomb lotniczych, 14 pocisków artyleryjskich oraz siedmiu dronów kamikadze.

Według NUG od 1 lutego 2021 roku do końca października 2026 roku siły rządowe przeprowadziły 15 327 nalotów. W ich wyniku – jak twierdzi opozycja – zginęło 6467 cywilów. Zniszczonych zostało też 562 szkół i 848 obiektów sakralnych.

W kraju od 2021 roku trwa wojna domowa. Konflikt wybuchł po wojskowym zamachu stanu, w wyniku którego od władzy odsunięto noblistkę Aung San Suu Kyi. Przeciwko wojskowym władzom walczą działacze prodemokratyczni oraz zbrojne ugrupowania mniejszości etnicznych.

Według organizacji ACLED, monitorującej konflikty zbrojne, od wojskowego przewrotu z 2021 roku w Mjanmie zginęło już ponad 100 tys. osób.