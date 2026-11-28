RMF24

Ograniczenia dotyczące rosyjskich sportowców, które są jednym z elementów 22. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, stanęły pod znakiem zapytania. Zastrzeżenia zgłosiła Bułgaria. Włochy także mają wątpliwości. Przyjęcie pakietu wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich. „To dopiero pierwsza dyskusja, wiadomo, że nie ma jeszcze zgody” – przekazał RMF FM unijny dyplomata.

Bułgarski premier Rumen Radew uważa, że Unia posuwa się za daleko, próbując ograniczać udział Rosjan w wydarzeniach sportowych i kulturalnych na terenie Wspólnoty. Mówił o tym podczas szczytu UE w Brukseli.

Jeśli chodzi o propozycję Ursuli von der Leyen, aby ograniczyć rosyjskim sportowcom możliwość udziału w wydarzeniach na terenie całej Unii Europejskiej, nie chodzi tylko o samych sportowców. Mówimy także o turystyce związanej z imprezami sportowymi, a nawet o wydarzeniach kulturalnych. Uważam, że posuwamy się za daleko, upolityczniając sport i kulturę. W tej sprawie mamy swoje zastrzeżenia – powiedział Radew.

Zastrzeżenia Sofii wobec 22. pakietu sankcji są jednak szersze. Bułgaria chce złagodzenia niektórych ograniczeń dotyczących handlu z Rosją, które – jak argumentuje - uderzają w jej gospodarkę.

Krytyczne głosy wobec wykluczania rosyjskich sportowców słychać także we włoskiej polityce. Sprzeciw wyrażają zarówno politycy z otoczenia Matteo Salviniego, jak i przedstawiciele opozycji. Argumentują, że sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za decyzje Kremla. Ta krytyka może zwiększać presję na rząd Giorgii Meloni, by w unijnych negocjacjach zabiegał o złagodzenie tych ograniczeń. Rzym ma również zastrzeżenia do gospodarczej części pakietu.

Komisja Europejska przedstawiła 22. pakiet sankcji 23 listopada. RMF FM już w połowie miesiąca jako pierwsze informowało, że rosyjski sport ma być celem tego pakietu.

Rosyjski sport celem 22. pakietu unijnych sankcji Rosyjski sport i rosyjscy sportowcy mają zostać objęci unijnymi sankcjami. Jak nieoficjalnie ustaliła dziennikarka RMF FM, mają znaleźć się w przygotowywanym właśnie 22. pakiecie restrykcji. To oznaczałoby kolejny krok Brukseli w ograniczaniu…

Oprócz ograniczeń dotyczących rosyjskich sportowców i drużyn występujących pod rosyjską flagą pakiet przewiduje między innymi uderzenie w banki i platformy kryptowalutowe oraz nowe restrykcje gospodarcze. Unia chce uzgodnić i przyjąć pakiet jeszcze przed końcem roku, ale zapowiadają się trudne negocjacje.