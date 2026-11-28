Bułgarski premier Rumen Radew uważa, że Unia posuwa się za daleko, próbując ograniczać udział Rosjan w wydarzeniach sportowych i kulturalnych na terenie Wspólnoty. Mówił o tym podczas szczytu UE w Brukseli.
Jeśli chodzi o propozycję Ursuli von der Leyen, aby ograniczyć rosyjskim sportowcom możliwość udziału w wydarzeniach na terenie całej Unii Europejskiej, nie chodzi tylko o samych sportowców. Mówimy także o turystyce związanej z imprezami sportowymi, a nawet o wydarzeniach kulturalnych. Uważam, że posuwamy się za daleko, upolityczniając sport i kulturę. W tej sprawie mamy swoje zastrzeżenia – powiedział Radew.
Zastrzeżenia Sofii wobec 22. pakietu sankcji są jednak szersze. Bułgaria chce złagodzenia niektórych ograniczeń dotyczących handlu z Rosją, które – jak argumentuje - uderzają w jej gospodarkę.
Krytyczne głosy wobec wykluczania rosyjskich sportowców słychać także we włoskiej polityce. Sprzeciw wyrażają zarówno politycy z otoczenia Matteo Salviniego, jak i przedstawiciele opozycji. Argumentują, że sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za decyzje Kremla. Ta krytyka może zwiększać presję na rząd Giorgii Meloni, by w unijnych negocjacjach zabiegał o złagodzenie tych ograniczeń. Rzym ma również zastrzeżenia do gospodarczej części pakietu.
Komisja Europejska przedstawiła 22. pakiet sankcji 23 listopada. RMF FM już w połowie miesiąca jako pierwsze informowało, że rosyjski sport ma być celem tego pakietu.
Oprócz ograniczeń dotyczących rosyjskich sportowców i drużyn występujących pod rosyjską flagą pakiet przewiduje między innymi uderzenie w banki i platformy kryptowalutowe oraz nowe restrykcje gospodarcze. Unia chce uzgodnić i przyjąć pakiet jeszcze przed końcem roku, ale zapowiadają się trudne negocjacje.