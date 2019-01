Co najmniej pięć osób zginęło, a osiem zostało rannych ataku terrorystycznym, który we wtorek po południu przeprowadzili w stolicy Kenii Nairobi islamiści z somalijskiej organizacji al-Szabab. Celem ataku był znajdujący się w centrum miasta hotel DusitD2.

Jak informuje kenijska policja, w budynku w dalszym ciągu znajdują się terroryści.



Atak miał miejsce ok. 15 miejscowego czasu (ok. 13 czasu polskiego). W budynku hotelu doszło do eksplozji, a ze środka słychać były strzały.







Hotel DusitD2 znajduje się na terenie kompleksu biurowo-handlowego 14 Riverside Drive, w którym mieszczą się także siedziby wschodnioafrykańskich przedstawicielstw wielu międzynarodowych korporacji, takich jak BASF, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser, Pernod Ricard, Dow Chemical czy SAP. Kompleks 14 Riverside Drive zarazem znajduje się w niewielkiej odległości od centrum handlowego Westgate, gdzie w 2013 r. terroryści z al-Szabab również przeprowadzili atak terrorystyczny. Zginęło wówczas 67 osób.



Krótko po wtorkowym ataku przedstawiciel al-Szabab poinformował, że grupa bierze na siebie odpowiedzialność za ten zamach.

W 2015 r. zamaskowani i uzbrojeni napastnicy z Al-Szabab wtargnęli na teren uniwersytetu w Garissie, na południowym wschodzie Kenii, w odległości ok. 200 km od granicy z Somalią. Zabili 148 osób i ranili co najmniej 79. Wszyscy sprawcy ataku zostali zabici w szturmie kenijskich sił bezpieczeństwa.



Według Al-Szabab atak na kampus był odwetem za wysłanie przez Kenię wojsk do Somalii w ramach sił pokojowych Unii Afrykańskiej, które w walce z islamistami wspierają słabe władze w Mogadiszu.