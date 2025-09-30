Katastrofa w Indonezji. Podczas wieczornych modłów zawaliła się szkoła islamska z internatem w prowincji Jawa Wschodnia. Trwają poszukiwania 65 osób, które najprawdopodobniej zostały uwięzione pod gruzami.

Miejsce tragedii w Indonezji / FULLY HANDOKO / PAP/EPA

Jedyna potwierdzona dotąd ofiara śmiertelna to 13-letni uczeń. 102 osoby z obrażeniami przewieziono do szpitala. Poszukiwane osoby to głównie chłopcy w wieku 12-17 lat.

Ratownicy przekazali, że pod gruzami widzieli ciała, co oznacza, że liczba zabitych może wzrosnąć.

Kilkadziesiąt osób - ratowników, policjantów i żołnierzy - przez całą noc usuwało gruzy. Uwięzionym pod nimi osobom przekazywano tlen i wodę.

Poszukiwania zaginionych po zawaleniu się szkoły z internatem / FULLY HANDOKO / PAP/EPA

Państwowa agencja likwidowania skutków katastrof podała, że dwupiętrowa szkoła w mieście Sidoarjo zawaliła się podczas prac budowlanych. Materiały budowlane spadły na dziesiątki uczniów i robotników - oznajmił szef agencji Abdul Muhari.

Według agencji do budynku dodawano bez zezwolenia dwa kolejne piętra i fundamenty nie wytrzymały ciężaru.