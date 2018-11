Irlandzka sędzia Aileen Donnelly, która w marcu wstrzymała ekstradycję Polaka z powodu obaw związanych z praworządnością w Polsce – teraz wstrzymała ekstradycję obywatela Litwy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM tak jak w przypadku Polski, irlandzka sędzia wysłała do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne. Wnioskuje o rozpatrzenie w trybie pilnym. Donnelly ma wątpliwości co do niezależności prokuratora generalnego Litwy, który wydał Europejski Nakaz Aresztowania za swoim obywatelem ściganym za oszustwa, kradzież i rozbój. Chce się dowiedzieć, czy prokurator generalny na Litwie spełnia wymogi ENA (Europejskiego Nakazu Aresztowania).

Jak powiedział RMF FM jeden z unijnych prawników "sędzia Donnelly uchodzi za bardzo aktywną". Odpowiedź TSUE na jej pytanie w sprawie Artura C. stała się precedensowa i wywołała lawinę pytań unijnych sądów (np. z Madrytu czy Amsterdamu) o niezależność polskich sądów wnioskujących o ekstradycję.

Poza kwestią polską dotyczącą Artura C. Donnelly miała także np. wątpliwości czy może wydalić podejrzanego do Wielkiej Brytanii - kraju, który jest w trakcie wychodzenia z Unii. Wówczas usłyszała od TSUE, że nie ma żadnego ryzyka.

