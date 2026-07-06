Chiny i Rosja rozpoczynają potężne manewry morskie. Okręty wojenne na Morzu Żółtym

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Chiny i Rosja rozpoczęły doroczne manewry morskie Joint Sea-2026 na Morzu Żółtym. Ćwiczenia, które potrwają do 13 lipca, obejmują zadania z zakresu obrony przeciwlotniczej oraz szerokie wykorzystanie dronów. Władze obu państw podkreślają, że działania mają wzmacniać stabilność w regionie oraz „nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu”.

Marynarki wojenne Chin i Rosji rozpoczęły kolejną edycję wspólnych manewrów Joint Sea-2026. Ćwiczenia odbywają się na wodach Morza Żółtego i potrwają do 13 lipca. W operacjach biorą udział m.in. rosyjski krążownik Wariag, okręt podwodny Ufa oraz chińskie niszczyciele Anshan i Kaifeng. Po zakończeniu głównej fazy manewrów część jednostek wyruszy na wspólny patrol na Oceanie Spokojnym.

Tegoroczne manewry wyróżniają się szerokim wykorzystaniem dronów powietrznych i nawodnych. Jak podkreślił rosyjski kontradmirał Siergiej Sinko, jest to jeden z kluczowych elementów ćwiczeń. Z kolei główny chiński dowódca operacji, kontradmirał Qiu Wensheng, zaznaczył, że Joint Sea-2026 stanowi istotną platformę do pogłębiania relacji i strategicznego zaufania między Chinami a Rosją oraz do doskonalenia wspólnych działań wojskowych.

Deklaracje o „stabilności” i rosnące napięcia

Władze w Moskwie i Pekinie przekonują, że wspólne ćwiczenia mają na celu wzmacnianie stabilności w regionie i nie są wymierzone w żadne państwo. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił, że działania te nie stanowią zagrożenia dla innych.

Jednocześnie bronił przeprowadzonego przez Chiny testu strategicznego pocisku balistycznego, wystrzelonego z okrętu podwodnego o napędzie atomowym, podkreślając suwerenne prawo Pekinu do takich działań. Rzecznik Kremla odniósł się w ten sposób do krytyki ze strony m.in. Australii.

Manewry Joint Sea odbywają się corocznie od 2012 roku, jednak tegoroczna edycja ma miejsce w szczególnie napiętym okresie. Współpraca wojskowa Chin i Rosji budzi coraz większą podejrzliwość Zachodu, zwłaszcza w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W maju prezydent Rosji Władimir Putin odwiedził Chiny, gdzie wraz z Xi Jinpingiem deklarował chęć budowy alternatywy dla globalnej dominacji Stanów Zjednoczonych.