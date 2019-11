Dwa miliony butelek tegorocznego młodego włoskiego wina trafiło w tych dniach do sprzedaży. Po latach ogromnej popularności popyt na Novello znacznie jednak spadł. 10 lat temu sprzedawano 17 milionów butelek tego trunku.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

To pierwszy weekend z młodym winem, które jak co roku gotowe jest na trzy tygodnie wcześniej niż konkurencyjne francuskie Beaujolais Nouveau.



Novello to czerwone, delikatne w smaku, lekkie wino o wyraźnej owocowej i kwiatowej nucie, pasujące do wielu potraw. Trzeba wypić je najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy.



Zwyczaj jego wytwarzania narodził się w połowie lat 70. zeszłego wieku. W kolejnych latach na całym Półwyspie Apenińskim doszło do prawdziwej ekspansji młodego wina, którego roczna produkcja sięgała kilkunastu milionów butelek. W ostatniej dekadzie z roku na rok jest go coraz mniej.



Eksperci z rolniczego związku tłumaczą to między innymi wyższymi niż w przypadku produkcji tradycyjnego trunku kosztami maceracji węglowej, czyli procesu stosowanego w winifikacji.



Ponadto winorośl, z której tłoczono wcześniej młode wino, przeznaczana jest w ostatnich latach do produkcji innych odmian, które nie charakteryzują się krótkotrwałością.



Zgodnie z tradycją rolnicy otwierają Novello w uroczystość świętego Marcina 11 listopada, czyli w dniu, gdy od zawsze zamykają rachunki upływającego roku swej pracy.