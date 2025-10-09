Podczas spotkania z prezydentem Ilhamem Alijewem Władimir Putin oficjalnie potwierdził, że to rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w grudniu 2024 roku cywilny samolot z Azerbejdżanu. W katastrofie, do której doszło podczas lądowania w Kazachstanie, zginęło 38 osób. Rosyjski przywódca zapowiedział podjęcie działań w sprawie odszkodowań dla rodzin ofiar.

Oczywiście, strona rosyjska zrobi wszystko, co konieczne w tak tragicznych przypadkach w sprawie odszkodowania, a wszystkie formalne sprawy zostaną poddane ocenie prawnej - powiedział Władimir Putin w rozmowie z Ilhamem Alijewem.

Do katastrofy doszło 25 grudnia 2024 r. na lotnisku w mieście Aktau w Kazachstanie. Samolot z Azerbejdżanu został ostrzelany, kiedy podchodził do lądowania w Groznym - trwał tam wówczas atak ukraińskich dronów. Kapitan skierował samolot do Aktau na wschodnim wybrzeżu Morza Kaspijskiego, jednak podczas podchodzenia do lądowania maszyna rozpadła się i stanęła w płomieniach.

Większość z 67 pasażerów Embraera 190 stanowili obywatele Azerbejdżanu. Zginęło wówczas 38 osób, a 29 zostało rannych.