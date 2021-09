W południowym indyjskim stanie Kerala wykryto kilka przypadków wirusa Nipah. Wzbudziło to obawy, że nowa epidemia rozciągnie się na cały kraj. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że wirus jest zabójczy nawet w 75 proc. przypadków.

Zatłoczone ulice Bengaluru. Aglomeracja ma ponad 10 milionów mieszkańców. / JAGADEESH NV / PAP/EPA

Wirusa Nipah wykryto u 12-letniego chłopca, który zmarł w sobotę wkrótce po zakażeniu - przekazał "The Washington Post". Następnie dwóch pracowników służby zdrowia otrzymało pozytywne wyniki testów na obecność Nipah. Lokalne władze ustalają, ile jeszcze osób miało kontakt z chłopcem, żeby powstrzymać wybuch nowej epidemii.



Nipah bardziej śmiertelny niż koronawirus

Nipah, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jest znacznie bardziej śmiertelny niż koronawirus. Powoduje zgon u niemal 75 proc. zainfekowanych osób, dla porównania SARS-CoV-2 osiąga poziom 0,1-19 proc. Organizacja wskazała jednak, że Nipah wolniej się rozprzestrzenia niż koronawirus.



Epidemia tego wirusa może być ciosem dla Indii zdziesiątkowanych przez Covid-19 - kraj jest na drugim miejscu jeśli idzie o liczbę wykrytych infekcji koronawirusa. Z powodu choroby przez niego wywoływanej zmarło już ponad 441 tys. osób.

"Na razie nie ma jeszcze powodu do paniki, ale musimy być uważni" - powiedział minister zdrowia Kerali mediom lokalnych. Z kolei minister zdrowia Indii Mansukh Mandaviya oświadczył, że do pomocy lokalnym władzom wysłano zespół z Narodowego Centrum Kontroli Chorób.



Co wiemy o wirusie Nipah?

Nipah został po raz pierwszy wykryty w Malezji w 1999 r. Uważa się, że zakazili się nim pracownicy fermy świń poprzez kontakt ze zwierzętami i ich odchodami. Zdaniem WHO naturalnym nosicielem wirusa są również nietoperze rudawkowate zwane "latającymi lisami", które żyją na drzewach niedaleko bazarów i żerują na jedzeniu wystawionym na sprzedaż.



Łagodniejsze objawy zakażenia wirusem to gorączka, bóle głowy, wymioty, ból gardła i mięśni. W ostrzejszych przypadkach może dojść do zapalenia mózgu i problemów z oddychaniem. Odnotowano też drgawki, które mogą doprowadzić do śpiączki i zmian osobowości. Podobnie jak w przypadku koronawirusa, zdarza się, że osoba zakażona Nipah nie ma żadnych symptomów.

Bądź na bieżąco: WHO monitoruje Mu. Nowy niepokojący wariant koronawirusa