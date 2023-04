W Waszyngtonie trwa weekend otwartych Ogrodów Białego Domu. Dwa razy w roku, wiosną i jesienią można wejść na teren, gdzie na co dzień mieszka i pracuje przywódca Stanów Zjednoczonych. Paweł Żuchowski nasz amerykański korespondent, który na co dzień relacjonuje wydarzenia w Białym Domu pokazuje dziś miejsca, które w ten weekend zobaczyć mogą mieszkańcy i turyści.

Weekend otwartych Ogrodów Białego Domu / Paweł Żuchowski / RMF FM

Odwiedzający mogą zobaczyć teren od południowej strony. To jest miejsce, gdzie rosną drzewa i kwiaty, ale to także stąd odlatuje Marine One, czyli śmigłowiec prezydenta.

Weekend otwartych Ogrodów Białego Domu RMF FM

Prezydent Eisenhower był pierwszym, który w 1957 roku użył helikoptera jako oficjalnego transportu. Na tym trawniku odbywają się również oficjalne ceremonie, na przykład powitania najważniejszych gości.

Stojąc przed Białym Domem trudno uwierzyć, że są w nim 132 pokoje. Z bliska można popatrzeć na Truman Balcony. Balkon nazwany na cześć 33. prezydenta USA, który wprowadził się do rezydencji w 1945 roku.

Można też zobaczyć ogrody. Ogród imienia Jacqueline Kennedy oraz Ogród Różany. Oba z dużą liczbą kwiatów, ale o zupełnie innym charakterze.