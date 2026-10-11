Wiadomo, że nic nie wiadomo. Trump chciał postawić Iran pod ścianą, sam utknął w cieśninie

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Reakcja Stanów Zjednoczonych na przedstawiony przez Iran plan otwarcia cieśniny Ormuz jest „niewystarczająca” - podała agencja Reutera, cytując za państwowymi mediami szefa irańskich służb bezpieczeństwa, Mohsena Rezaei. Prezydent USA Donald Trump zapewnia jednak: „Prowadzimy produktywne rozmowy”.

Pod koniec września, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Iran przedstawił propozycję zakładającą ponowne otwarcie szlaku wodnego w cieśninie Ormuz i przywrócenie normalnego ruchu morskiego w ciągu siedmiu dni po spełnieniu przez USA określonych warunków. Strona amerykańska odpowiedziała na nią później za pośrednictwem katarskich pośredników.

Wersja Iranu

Waszyngton musi wyjaśnić kwestie, które dla Teheranu pozostają niejasne - stwierdził Rezaei, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Agencja Reutera informuje, że Rezaei miał dodać: Przedstawiliśmy Amerykanom siedem warunków i jasno daliśmy do zrozumienia, że cieśnina Ormuz nie zostanie dla nich otwarta, a negocjacje nie zostaną podjęte, dopóki warunki te nie zostaną spełnione.

Biały Dom nie odpowiedział niezwłocznie na prośbę o komentarz. Rezaei powiedział natomiast, że Iran „nie jest już w trakcie odpowiadania Amerykanom”.

W swojej odpowiedzi zaakceptowali oni część naszych warunków, podczas gdy inne pozostają niejasne - poinformował.

Pod koniec września Teheran poinformował o otrzymaniu amerykańskiej odpowiedzi na swoją najnowszą propozycję reaktywacji zerwanego rozejmu w rejonie Zatoki Perskiej. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że odrzucił tę ofertę.

Naftowy megadeal USA i Rosji? Oto co ma być kartą przetargową ws. Ukrainy Rozmowy Rosji i USA w sprawie wojny w Ukrainie obejmują obecnie wielomiliardową umowę naftową powiązaną z sojusznikami Trumpa - podał dziś „The New York Times”. Jak informuje agencja Reutera, umowa ma obejmować rozległą sieć pól naftowych, rafinerii…

Katar i inni mediatorzy przekazywali wiadomości między Waszyngtonem a Teheranem, dążąc do zakończenia konfliktu i ponownego otwarcia cieśniny Ormuz – szlaku transportowego, przez który przed wybuchem wojny - zapoczątkowanej pod koniec lutego atakami USA i Izraela na Iran - przepływała jedna piąta światowych zasobów ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Wersja wydarzeń według Donalda Trumpa

W czwartek, 8 października, prezydent USA Donald Trump zamieścił na swojej platformie Truth Social optymistyczny, odbiegający od narracji Iranu, wpis.

„Prowadzimy produktywne rozmowy z Islamską Republiką Iranu. Chcę jasno powiedzieć wszystkim, że chociaż Iran znajduje się w bardzo złej sytuacji, zarówno gospodarczej, jak i militarnej, a blokada będzie nadal obowiązywać, ropa naftowa będzie płynąć przez cieśninę Ormuz w rekordowych ilościach. (...) Nie będziemy atakować Iranu w żadnym momencie przed wyborami połówkowymi, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych 3 listopada” - napisał Trump na Truth Social, dodając na końcu: „IRAN NIE BĘDZIE POSIADAŁ BRONI NUKLEARNEJ!”.