Bloomberg: Iran wciąż ma czym uderzać i gdzie produkować

Agencja informuje, że Iran wciąż ma duże rezerwy uzbrojenia, a działające zakłady pozwalają mu stosunkowo szybko odtwarzać zużyte zapasy.
Jak napisał Bloomberg, Teheran dysponuje m.in. znaczną liczbą rakiet balistycznych oraz części uzbrojenia przeznaczonego do zwalczania celów na morzu. Jeden z urzędników cytowanych przez agencję przekazał, że dostawy rakiet dla Iranu realizuje również Rosja.
Rosyjski resort obrony nie odniósł się do pytań Bloomberga w tej sprawie.
Inna ocena niż stanowisko Białego Domu
Informacje zachodnich źródeł są sprzeczne z deklaracjami administracji prezydenta USA, Donalda Trumpa. Waszyngton przekonuje, że bombardowania doprowadziły do zniszczenia irańskiego sektora zbrojeniowego.
Pod koniec września sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił, że Iran utracił zdolność do produkowania uzbrojenia. Biały Dom nadal podtrzymuje tę ocenę.
Z wyliczeń Bloomberg Economics wynika, że od rozpoczęcia konfliktu Iran wystrzelił ponad 2 tys. rakiet balistycznych oraz użył przeszło 4 tys. dronów Shahed. Jeszcze w czerwcu zachodnie wywiady oceniały, że kraj zachował około 75 proc. swoich zapasów sprzed wojny.
Ryzyko dla żeglugi w cieśninie Ormuz
Analitycy zwracają uwagę, że Iran może nasilać uderzenia na statki handlowe przy użyciu pocisków przeciwokrętowych. Ich produkcja ma być stosunkowo prosta, a zapasy mogą być przechowywane w górzystych regionach południowego Iranu.
Brytyjska marynarka wojenna podała, że w ciągu minionego tygodnia w rejonie cieśniny Ormuz zaatakowano co najmniej dziesięć jednostek.
Przerwa w nalotach
Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie wznowią ataków na Iran przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Według Bloomberga taka przerwa może umożliwić władzom w Teheranie odbudowę i uzupełnienie arsenału.