Naftowy megadeal USA i Rosji? Oto co ma być kartą przetargową ws. Ukrainy

Rozmowy administracji Trumpa z Rosją na temat zakończenia wojny w Ukrainie rozszerzyły się o wielomiliardową transakcję naftową, z której mogliby skorzystać przedstawiciele biznesu z Bliskiego Wschodu, powiązani z amerykańskimi negocjatorami Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem - poinformował w sobotę „New York Times”.
Jak podaje dziennik, umowa - której zawarcie zależy od zgody rządu USA oraz Kremla - dotyczy rozległej sieci pól naftowych, rafinerii i stacji benzynowych na całym świecie, należących do koncernu Łukoil.
Łukoil wydobywa ropę naftową w Rosji, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Egipcie i Iraku. Swoje stacje paliw posiada w 11 państwach w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Wysłannicy Trumpa byli w Moskwie 5 września
Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff, miliarder i deweloper nieruchomości oraz Jared Kushner, również deweloper nieruchomości, inwestor, a prywatnie zięć Donalda Trumpa, byli w Moskwie 5 września. Rozmawiali z doradcą Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłłem Dmitrijewem.