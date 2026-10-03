Naftowy megadeal USA i Rosji? Oto co ma być kartą przetargową ws. Ukrainy

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Rozmowy Rosji i USA w sprawie wojny w Ukrainie obejmują obecnie wielomiliardową umowę naftową powiązaną z sojusznikami Donalda Trumpa - poinformował dziś „New York Times”. Jak podaje agencja Reutera, umowa ma obejmować rozległą sieć pól naftowych, rafinerii i stacji benzynowych na całym świecie, należących do Łukoilu. To drugie co do wielkości rosyjskie przedsiębiorstwo naftowe i największy prywatny koncern paliwowy w Rosji.

Rozmowy administracji Trumpa z Rosją na temat zakończenia wojny w Ukrainie rozszerzyły się o wielomiliardową transakcję naftową, z której mogliby skorzystać przedstawiciele biznesu z Bliskiego Wschodu, powiązani z amerykańskimi negocjatorami Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem - poinformował w sobotę „New York Times”.

Jak podaje dziennik, umowa - której zawarcie zależy od zgody rządu USA oraz Kremla - dotyczy rozległej sieci pól naftowych, rafinerii i stacji benzynowych na całym świecie, należących do koncernu Łukoil.

Łukoil wydobywa ropę naftową w Rosji, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Egipcie i Iraku. Swoje stacje paliw posiada w 11 państwach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wysłannicy Trumpa byli w Moskwie 5 września

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff, miliarder i deweloper nieruchomości oraz Jared Kushner, również deweloper nieruchomości, inwestor, a prywatnie zięć Donalda Trumpa, byli w Moskwie 5 września. Rozmawiali z doradcą Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłłem Dmitrijewem.