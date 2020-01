W Watykanie trwa analiza przypadków nadużyć seksualnych wobec zakonnic - ujawnił prefekt kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kardynał Joao Braz de Aviz na łamach dziennika "L'Osservatore Romano".

Watykan analizuje przypadki nadużyć seksualnych wobec zakonnic. Zdjęcie ilustracyjne / Vandeville Eric/ABACA / PAP/EPA

Brazylijski hierarcha wyjaśnił w wywiadzie dla kobiecego dodatku do watykańskiej gazety, że przypadki badane w jego kongregacji dotyczą nadużyć ze strony duchownych, ale także wykorzystywania "między zakonnicami".



W kongregacji zgłoszono dziewięć przypadków - tłumaczy kardynał Joao Braz de Aviz, który zaznaczył jednocześnie: że to zjawisko było dotąd "ukryte". Musi ono zostać ujawnione - stwierdził.



"Nie ma nic gorszego niż czuć się ofiarą i nie móc znaleźć miejsca"

Ostatnio w grudniu na łamach wydawanego co miesiąc dodatku "Kobiety, Kościół, świat" - poruszono temat przemocy wobec zakonnic: zarówno seksualnej, jak i nadużywania wobec nich władzy ze strony ludzi Kościoła.



Papież Franciszek "przełamał milczenie w sprawie przemocy" - powiedziała watykańskiemu dziennikowi siostra Jolanta Kafka, przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Żeńskich (UISG), polska zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej - Misjonarek Klaretynek. Podkreśliła, że ta postawa papieża "daje nam możliwość, by mówić".



Nie ma nic gorszego niż czuć się ofiarą i nie móc znaleźć miejsca, w którym zostanie się wysłuchanym - zaznaczyła siostra Jolanta Kafka.

Zwróciła również uwagę na konieczność zaoferowania ofiarom "wsparcia terapeutycznego i prawnego", a także właściwego przygotowania, aby "kobiety były bardziej świadome swej godności i swoich praw".



"Sytuacja kobiet pozostaje bardzo dwuznaczna. Przede wszystkim obecna wewnątrz instytucji kościelnej od stuleci mentalność skoncentrowana na kobiecie niebezpiecznej i kusicielce, skłania do klasyfikowania takiej przemocy, nawet denuncjowanej, jako wykroczeń seksualnych popełnianych bez przeszkód" -napisał w grudniu watykański dziennik.



Potem papież Franciszek podczas rozmowy z dziennikarzami w odniesieniu do publikacji przyznał, że w Kościele jest problem przemocy wobec kobiet.



W listopadzie zeszłego roku Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych Żeńskich Instytutów Zakonnych zaapelowała do zakonnic, by zgłaszały przypadki nadużyć m.in. seksualnych, których padły ofiarami.