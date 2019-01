Biały Dom zaapelował do wenezuelskiej armii, by ta zaakceptowała "pokojowy" i "demokratyczny" transfer władzy od Nicolasa Maduro do Juana Guaido. W minioną środę przewodniczący wenezuelskiego parlamentu ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli i uzyskał poparcie Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów.

Nicolas Maduro prowadzący ćwiczenia wojskowe w Caracas, 27 stycznia /MIRAFLORES PRESS/HANDOUT /PAP/EPA

REKLAMA