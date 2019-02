55-letnia mieszkanka stanu Wirginia (USA) przez 44 dni ukrywała zwłoki swojej matki - informują zagraniczne media. Sprawa wyszła na jaw, gdy krewny zmarłej wdarł się do domu siłą.

Zdjęcie ilustracyjne. / pixabay.com / Pixabay

Jak wynika z ustaleń śledczych, 78-latka zmarła w ostatnich dniach 2018 roku. Mieszkająca z nią 55-letnia córka zeznała, że próbowała ratować ją, ale reanimacja nie przyniosła efektów.



W obawie przed zarzutami o przyczynienie się do śmierci matki, 55-latka postanowiła ukrywać zwłoki. Przez 44 dni spała w tym samym pomieszczeniu, w którym leżało ciało. Aby zatuszować śmierć matki, zwłoki przykrywała kocami i nikogo nie wpuszczała do swojego domu.



Zaniepokojony brakiem kontaktu z 78-latką krewny wdarł się do mieszkania siłą. Mężczyzna dokonał makabrycznego odkrycia i zawiadomił policję.