USA i Izrael szykują się do uderzenia na Iran. Atak jeszcze przed wyborami?

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Pentagon wydał rozkaz przygotowania wojska do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi – informuje portal Axios. Według źródeł prezydent Donald Trump może zdecydować się na atak jeszcze przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA.

Jak donosi portal Axios, Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) otrzymało kilka dni temu rozkaz przygotowania się do możliwego wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi. Choć w rozkazie nie wskazano konkretnej daty rozpoczęcia operacji, nieoficjalne źródła sugerują, że decyzja może zapaść w każdej chwili – nawet przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA, które odbędą się 3 listopada.

Stała baza USA w Polsce. Posłanka KO wskazuje datę powstania „Miałam okazję bywać w Waszyngtonie raz na parę miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. I kiedy w ubiegłym roku razem z Marcinem Przydaczem, Radkiem Foglem i Pawłem Kowalem rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy wschodnią flanką (NATO) i potrzebujemy ich…

Polityczne napięcia i możliwe scenariusze

Według informacji uzyskanych przez Axios, potencjalne działania militarne miałyby obejmować zmasowane bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury oraz instalacji nuklearnych. Cytowany przez portal urzędnik Pentagonu podkreśla, że Departament Obrony ma obowiązek przygotowywać i przedstawiać prezydentowi różne opcje wojskowe.

Z kolei przedstawiciel Białego Domu zapewnia, że Donald Trump ma dostęp do wszystkich możliwych scenariuszy i może podjąć decyzję w każdej chwili.

Sytuacja na linii Waszyngton-Teheran pozostaje napięta. Dotychczasowe negocjacje nie przyniosły żadnych przełomów, a mediatorzy z Kataru wciąż czekają na odpowiedź Iranu na amerykańską kontrpropozycję dotyczącą programu nuklearnego. Brak postępów dyplomatycznych zwiększa ryzyko eskalacji konfliktu.

Izrael gotowy do współpracy

W środę prezydent Trump rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu – to już ich druga rozmowa w ciągu kilku dni po dłuższej przerwie. Według doniesień jeśli dojdzie do wznowienia ataków na Iran, Izrael ma wziąć w nich udział.

Eksperci podkreślają, że ewentualna eskalacja konfliktu mogłaby przynieść korzyści polityczne zarówno Trumpowi, jak i Netanjahu, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów w obu krajach.