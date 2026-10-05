Stała baza USA w Polsce. Posłanka KO wskazuje datę powstania

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 była pytana m.in. o kwestie budowy stałej bazy USA w Polsce.
Dziś wyczytałam, że baza miałaby powstać do 2029 r. (...) Miałam okazję bywać w Waszyngtonie raz na parę miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. I kiedy my, w ubiegłym roku - absolutnie ponadpartyjnie - razem z Marcinem Przydaczem, Radkiem Foglem, Pawłem Kowalem, rozmawialiśmy z amerykańskimi politykami i mówiliśmy, że ponieważ kiedyś wschodnia flanka NATO to były Zachodnie Niemcy, ale teraz wschodnia flanka to jest Polska i potrzebujemy tej obecności stałej, to oni to przyjmowali, ale miałam poczucie, że ta droga jest dłuższa. Teraz mam wrażenie, że to się zmieniło - stwierdziła wiceszefowa sejmowej komisji obrony narodowej.
Dodała, że toczą się rozmowy na temat daty powstania stałej bazy amerykańskiej w Polsce, jak również jej lokalizacji.
Ale żeby była jasność: ponieważ uczestniczę w tym procesie od dłuższego czasu, to proszę mi wierzyć, że w porównaniu z tym, w jakiej sytuacji byliśmy rok temu, kiedy Amerykanie przygotowywali swoje podstawowe dokumenty i kiedy naprawdę był znak zapytania, czy nie jesteśmy w sytuacji, w której Amerykanie z Polski wycofają się w ogóle, to jest naprawdę nieźle - mówiła Kluzik Rostkowska.