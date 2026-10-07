FBI udaremniło zamach na największe centrum handlowe w USA

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FBI zatrzymało 18-letniego mieszkańca Minnesoty podejrzanego o przygotowywanie zamachu w Mall of America - największym centrum handlowym w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych mężczyzna planował atak z użyciem karabinu podczas festiwalu kultury Hmongów.

FBI zatrzymało 18-letniego mieszkańca Minnesoty podejrzanego o przygotowywanie zamachu w Mall of America - największym centrum handlowym w Stanach Zjednoczonych

FBI zatrzymało 18-letniego mieszkańca Minnesoty podejrzanego o przygotowywanie zamachu w Mall of America - największym centrum handlowym w Stanach Zjednoczonych / Shutterstock

Zatrzymany to 18-letni Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, urodzony w Minnesocie obywatel Stanów Zjednoczonych pochodzenia somalijskiego. W środę w sądzie federalnym w Minnesocie postawiono mu zarzut planowania zamachu terrorystycznego.

Mężczyznę aresztowano po tym, jak zapłacił 600 dolarów za karabin AK-47 i 200 sztuk amunicji agentowi FBI udającemu członka Państwa Islamskiego.

Kierował się ideologią Państwa Islamskiego

Śledczy twierdzą, że nastolatek planował zamach z użyciem karabinu 24 października w Mall of America w Bloomington, największym amerykańskim centrum handlowym, twierdząc, że należy do Żydów. Tego dnia w centum miał odbywać się festiwal kultury Hmongów, grupy z Azji Południowo-Wschodniej.

Federalne Biuro Śledcze zaczęło śledzić go w grudniu 2024 r., gdy wymieniał wiadomości z poufnym informatorem FBI o chęci wyjazdu za granicę, by dołączyć do Państwa Islamskiego lub powiązanej z Al-Kaidą somaliskiej grupy Al-Szabab.

Ostatecznie uznał jednak, że nie stać go na wyjazd, dlatego postanowił zaatakować centrum handlowe. W połowie br. mówił informatorowi, że kupi broń i przeprowadzi przy jej użyciu atak w Mall of America.

18-latek nagrał wideo z przysięgą wierności Państwu Islamskiemu i jego obecnemu przywódcy. Według śledczych mówił też funkcjonariuszowi działającemu pod przykrywką, że jest aktywnym członkiem grupy terrorystycznej.