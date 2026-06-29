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USA i Iran wstrzymują ataki. We wtorek rozmowy w Dosze

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (07:07) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (07:38)

Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się we wtorek w stolicy Kataru, Dosze, aby rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormuz - podał w niedzielę serwis Axios, powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz.

USA i Iran wstrzymują ataki. We wtorek rozmowy w Dosze
Donald Trump. fot. PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL
  • Stany Zjednoczone i Iran zaplanowały na wtorek spotkanie w Dosze, aby rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormuz.
  • Rozejm jest chwiejny, a ostatnie incydenty i groźby prezydenta Trumpa wskazują na duże napięcia.
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Rozejm między USA i Iranem ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny - podkreśla portal Axios. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć.

Axios zaznaczył, że wymiana ognia wynika z różnych interpretacji wstępnego porozumienia między stronami, a zwłaszcza jego zapisów dotyczących cieśniny Ormuz. 

Zdecydowaliśmy się zatrzymać wszelką aktywność kinetyczną - powiedział Axiosowi wysoki rangą urzędnik USA, używając wojskowego określenia na ataki.

Drugi urzędnik USA dodał, że obie strony „na razie się wycofują” i że „statki mogą swobodnie się poruszać”, podczas gdy trwają rozmowy techniczne.

Spotkanie USA-Iran w Dosze dot. cieśniny Ormuz

Obaj urzędnicy oraz trzeci informator potwierdzili planowane na wtorek spotkanie. Zaplanowane na wtorek rozmowy miały pierwotnie odbyć się w Szwajcarii i dotyczyć irańskiego programu nuklearnego - powiedziało jedno ze źródeł. Eskalacja konfliktu spowodowała jednak zmianę miejsca spotkania oraz zawężenie tematu rozmów do kwestii cieśniny Ormuz.

W czwartek doszło do ataku na statek przepływający przez Ormuz; był to pierwszy taki incydent od zawarcia wstępnej umowy. Zachód przypisał uderzenie Iranowi, który tego nie potwierdził. W odpowiedzi USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. 

Ostrzały obu stron były kontynuowane w kolejnych dniach. W niedzielę Iran zaatakował amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie. Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła następnie „całkowitym wstrzymaniem” rozmów z USA.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA Donald Trump Iran wojna z Iranem

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