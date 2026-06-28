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Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły w sobotę kolejne ataki na cele w Iranie w odpowiedzi na „trwającą irańską agresję wobec żeglugi handlowej” - poinformowało Centralne Dowództwo USA (CENTCOM). Potem prezydent USA Donald Trump zagroził Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to Iran przestanie istnieć. Z kolei Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w niedzielę rano, że jej siły morskie i powietrzne rozpoczęły uderzenia rakietowe i dronowe na bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie w odwecie za amerykańskie ataki na Iran.

„Może nadejść moment, w którym nie będziemy już w stanie być rozsądni”

„Amerykańskie samoloty właśnie zaatakowały irańskie magazyny rakiet i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe za naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni — PONOWNIE!” – napisał w sobotę Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

„Bardzo możliwe, że oni nigdy się nie nauczą! Może nadejść moment, w którym nie będziemy już w stanie być rozsądni i będziemy zmuszeni dokończyć militarnie to, co bardzo skutecznie rozpoczęliśmy. Jeśli tak się stanie, Islamska Republika Iranu przestanie istnieć!” - zagroził prezydent.

Wcześniej w sobotę amerykańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu ataków na cele w Iranie w odpowiedzi na „trwającą irańską agresję wobec żeglugi handlowej”.

„USA pozostają czujne i gotowe”

To druga fala amerykańskich ataków na cele w Iranie w ciągu doby.



„Iran otrzymał szansę na przestrzeganie porozumienia o zawieszeniu broni, ale zdecydował się tego nie zrobić, gdy jego siły przeprowadziły atak dronem, który uderzył w M/T Kiku dziś (w sobotę - PAP) o 4:30 czasu wschodniego” - napisało dowództwo w komunikacie. Jak dodano, tankowiec pod banderą Panamy płynął w pobliżu cieśniny Ormuz z ponad dwoma milionami baryłek ropy naftowej.



CENTCOM przekazał, że podległe mu siły przeprowadziły w sobotę uderzenia „w bezpośredniej odpowiedzi na trwającą irańską agresję wobec żeglugi handlowej”. Jak podano, amerykańskie samoloty wojskowe zaatakowały irańską wojskową infrastrukturę rozpoznawczą, systemy łączności, obiekty obrony powietrznej, magazyny dronów oraz obiekty związane ze stawianiem min.



Przepływ statków handlowych przez cieśninę Ormuz trwa, a siły USA pozostają „czujne, skuteczne i gotowe” - czytamy w komunikacie.



Według źródeł serwisu Axios cele zaatakowane w sobotę przez Amerykanów znajdują się w rejonie cieśniny Ormuz.

Kuwejt i Bahrajn na celowniku Iranu

Na odpowiedź Iranu nie trzeba było długo czekać. Siły zbrojne Kuwejtu poinformowały w niedzielę nad ranem o wrogim ataku rakietowym i dronowym na to państwo. W Bahrajnie uruchomiono syreny alarmu przeciwlotniczego.



„Obrona powietrzna Kuwejtu reaguje obecnie na wrogie ataki rakietowe i dronowe” – poinformowała kuwejcka armia na platformie X.



W Bahrajnie, gdzie mieście się duża baza morska USA, ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosiło uruchomienie alarmów przeciwlotniczych.

Później Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że jej siły morskie i powietrzne rozpoczęły uderzenia rakietowe i dronowe na bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie w odwecie za amerykańskie ataki na Iran.

„Wszelka wroga agresja spotka się z bezwzględną odpowiedzią”

Dowództwo marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczyło, że amerykańskie bazy w regionie będą w nadchodzących dniach przeżywać „piekło” – przekazała agencja Reutera.



„Wszelka wroga agresja, pod jakimkolwiek pretekstem, nawet przeciwko nieistotnym celom (...) spotka się z bezwzględną odpowiedzią” – ostrzegła irańska formacja.



IRGC twierdzi, że zniszczył „osiem ważnych obiektów infrastruktury” w amerykańskich bazach wojskowych w Kuwejcie i Bahrajnie.



Co zaostrzyło konflikt?



Czwartkowy irański atak na statek był pierwszym takim uderzeniem od zawarcia przez USA i Iran 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni. Zakłada ono, że Teheran podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczną żeglugę statkom handlowym w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady jego portów.



Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił w czwartek, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran i ostrzegł, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom.(PAP)

W piątek wiceprezydent USA J.D. Vance, komentując amerykańskie ataki na cele w Iranie, oświadczył, że „odpowiedzią na przemoc będzie przemoc”.