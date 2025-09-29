Ukraińskie siły zbrojne zarejestrowały na wideo moment zniszczenia za pomocą drona FPV rosyjskiego śmigłowca Mi-8. Nagranie pokazuje, jak niewielki bezzałogowiec trafia maszynę wartą miliony dolarów.
Siły Systemów Bezzałogowych Ukrainy powiadomiły w poniedziałek o strąceniu rosyjskiego śmigłowca wojskowego z zastosowaniem drona FPV. Dowódca tej jednostki, Roberd "Madiar" Browdi, poinformował, że była to maszyna Mi-8. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że Ukraińcom udało się zestrzelić śmigłowiec szturmowy Mi-28, ale informacja ta została skorygowana.
W internecie opublikowano nagranie z udanego wyeliminowania rosyjskiej maszyny.