Wielozadaniowy śmigłowiec Mi-8 pełni głównie funkcje transportowe, choć bywa wykorzystywany także w działaniach bojowych. Załogę stanowią trzy osoby (pilot, drugi pilot i mechanik pokładowy). Maszyna może transportować do 24 żołnierzy lub, w wersji medycznej, do 12 noszy.

Drony coraz skuteczniejsze

Zniszczenie zaawansowanego śmigłowca przez niewielkiego drona FPV to kolejny dowód na to, jak dynamicznie zmienia się oblicze współczesnych konfliktów. Bezzałogowe statki powietrzne stają się coraz skuteczniejszym narzędziem walki, zdolnym do eliminowania nawet najdroższych i najlepiej chronionych celów.