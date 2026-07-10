„Ukraina nie potrzebuje pomocy Polski”. W sieci krąży deepfake, Kijów ostrzega

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Rosja rozpowszechnia utworzony za pomocą sztucznej inteligencji filmik, w którym dowódca 413. oddzielnego pułku sił dronowych Ukrainy Jewhen Karas rzekomo twierdzi, że Ukraina „nie potrzebuje pomocy ze strony Polski” - ostrzega ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD).

Ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przestrzega przed działaniami Moskwy, która próbuje skłócić Polaków z Ukraińcami.

Kijów ostrzega Polaków: Fałszywka, klasyczny deepfake

„Rosja rozpowszechnia utworzony za pomocą sztucznej inteligencji filmik, w którym dowódca 413. oddzielnego pułku sił dronowych Ukrainy Jewhen Karas rzekomo twierdzi, że Ukraina „nie potrzebuje pomocy ze strony Polski” - podało CPD.

Jak podkreśla CPD, w rzeczywistości jest to film wygenerowany przez sztuczną inteligencję. „Ta fałszywka stanowi klasyczny przykład deepfake’u, co potwierdzają wyspecjalizowane serwisy weryfikujące pliki multimedialne” – podkreślono w zamieszczonym wpisie w mediach społecznościowych.

Centrum zaznaczyło, że fałszywe nagranie jest rozpowszechniane w serwisie TikTok za pośrednictwem konta podszywającego się pod ukraiński serwis poświęcony działalności Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ocenie CPD celem fałszywego nagrania jest wywołanie wrogości między Ukraińcami a Polakami, a także podważenie poparcia Polski dla Ukrainy. Deepfake stanowi kolejny element rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, mającej na celu pogorszenie relacji ukraińsko-polskich, która nasiliła się w czasie poprzedzającym obchodzony 11 lipca Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP - podkreślił ukraiński ośrodek.

Co to jest deepfake?

Deepfake to technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję do tworzenia lub modyfikowania obrazów, dźwięków i nagrań wideo. Pozwala na realistyczne podmienianie twarzy, postaci lub głosu w materiałach źródłowych, sprawiając, że spreparowana osoba mówi lub robi rzeczy, które nigdy nie miały miejsca.