Unia Europejska wygrała sprawę przed Światową Organizację Handlu (WTO) przeciwko dyskryminacyjnym praktykom Turcji w zakresie farmaceutyków.

Siedziba WTO / MARTIAL TREZZINI / PAP/EPA

WTO orzekła, że wymóg, aby zagraniczni producenci leków przenieśli swoją produkcję do Turcji, aby te leki kwalifikowały się do refundacji w ramach tureckich systemów zabezpieczenia społecznego, to praktyki dyskryminujące.

Dzisiejszy werdykt jest wyraźnym zwycięstwem UE, ponieważ wszystkie roszczenia zostały rozstrzygnięte na korzyść UE. Ma to nie tylko znaczenie gospodarcze dla firm z UE, ale także wysyła silny sygnał zniechęcający inne kraje do kontynuowania lub prowadzenia podobnej, dyskryminującej polityki wymuszonej lokalizacji, która jest niezgodna z zasadami WTO - ocenił wiceprzewodniczący KE ds. handlu Valdis Dombrovskis.

WTO ustaliła również, że Turcja nie może traktować priorytetowo wniosków marketingowych krajowych ośrodków farmaceutycznych przed zagranicznymi.

UE wystąpiła do WTO przeciwko Turcji w kwietniu 2019 r.